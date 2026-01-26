26.01.26, 19:02 Microsoft esitles uut AI-kiipi. Ettevõte soovib konkurentidele sellega survet avaldada Microsoft tutvustas uut tehisintellekti kiipi Maia 200, et suurendada oma tehnoloogilist iseseisvust. Uus kiip on suunatud peamiste rivaalide vastu.

Jay Parikh juhib Microsoftis meeskonda, mis arendab ettevõtte tehisintellekti jaoks vajalikku riistvara.

Omaenda kiipide arendamine on Microsofti jaoks strateegiline valik, et vähendada sõltuvust turuliidritest nagu Nvidia ja AMD. Kui Google ja Amazon on kohandatud kiipe kasutanud juba aastaid, siis Microsoft on olnud oma riistvara arendamisel seni ettevaatlikum. See märgib olulist pööret turgudel, kus tehnoloogiahiiud ei piirdu enam vaid teiste toodete ostmisega, vaid asuvad ise konkurentidega võistlema.