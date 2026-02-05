05.02.26, 23:56 Amazon kordas tehnoloogiahiidude saatust: suured kulutused varjutavad tugevaid tulemusi Amazon ületas neljandas kvartalis analüütikute ootusi, kuid ehmatab plaaniga kulutada investeeringuteks rekordiliselt 200 miljardit dollarit.

Amazoni aktsia on aasta algusest langenud 3,6%.

Tehnoloogiagigant Amazon avaldas neljapäeva õhtul oma neljanda kvartali majandustulemused, ületades sarnaselt teistele hiidudele analüütikute ootused. Ettevõtte käive ulatus 213,4 miljardi dollarini, samas kui analüütikud ootasid 211,5 miljardit dollarit. Kasum aktsia kohta oli 1,95 dollarit, analüütikud prognoosisid selleks 1,86 dollarit.