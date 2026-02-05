05.02.26, 00:09 Alphabeti tulemused ületasid ootused, kuid kulutuste kasv ehmatas investoreid 2026. aastal kavatseb ettevõte kulutada tehisintellekti võidujooksus keskmiselt 180 miljardit dollarit.

Alphabeti juhi Sundar Pichai kinnitusel aitavad massiivsed investeeringud püsida tehisintellekti võidujooksus liidripositsioonil.

Google'i emafirma Alphabet avaldas kolmapäeva õhtul oma neljanda kvartali majandustulemused. Kuigi ettevõtte tulu ja kasum ületasid Wall Streeti prognoose, kukkus aktsia järelturul esialgu koguni 7%, kuid ronis siis taas ülespoole. Turu esmase ehmatuse põhjustas ettevõtte uue aasta kulutuste prognoos, mis ületab märgatavalt analüütikute oma.