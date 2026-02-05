Tagasi INDEKSFOND

05.02.26, 13:51 Hõbedat tabas taas tugev langus Hõbeda hind langes neljapäeval kohati kuni 17%, pühkides minema viimase kahe päeva tõusu, vahendab Bloomberg.

Hõbeda hind püsib volatiilne, prognoosivad analüütikud.

Foto: AFP/Scanpix

Kirjutamise hetkel on langus taandunud ligikaudu 7 protsendini. 78 dollaril untsi kohta kaubeldav hõbe on 29. jaanuari hinnatipust kukkunud ligi 37%. Sellele vaatamata on hõbeda hind võrreldes aasta alguse tasemega ligi 12% kõrgemal.