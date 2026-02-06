Tallinna Vesi kasvatas neljandas kvartalis nii käivet kui kasumit

Tallinna Vesi kasvatas eelmise aasta neljandas kvartalis eelmise perioodiga võrreldes 6% müügitulu ja 8% puhaskasumit.
- Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul oli kasvu taga veeteenuste hinnamuutus ja efektiivsus.
Tallinna Vee müügitulu ulatus eelmise aasta neljandas kvartalis 18,9 miljoni euroni, kasvades aastaga ligi 6%. Kvartali puhaskasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot, mida on 0,3 miljonit eurot (+8%) rohkem kui 2024. aasta neljandas kvartalis, selgus börsiteatest.
