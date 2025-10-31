Tallinna Vee puhaskasum kerkis veerandi jagu

Börsifirma Tallinna Vesi teenis kolmandas kvartalis veerandi jagu suuremat puhaskasumit ning kasvatas ka müügitulu.
- Börsiteates selgitati, et puhaskasumi kasvu tuli tegevusefektiivsusest ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukusest.
- Foto: Liis Treimann
Tallinna Vee müügitulu oli kolmandas kvartalis 18,2 miljonit eurot, suurenedes möödunud aastaga võrreldes 10,8%. Tulude kasvu mõjutas enim kriitiliste investeeringutega kaasnenud hinnamuutus. Üheksa kuuga teenis ettevõte müügitulu 53,6 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 13,4%.
