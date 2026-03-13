Wall Street vajus kolmandat nädalat järjest miinusesse

USA aktsiad tõusid reedel pärast järsku müügilainet, kui investorid hindasid majanduskasvu aeglustumise ja visalt püsiva inflatsiooni mõju. Taustal on jätkuvalt pingeline olukord Iraani konflikti tõttu.
Sõda Iraanis on muutnud finantsturud äärmiselt volatiilseks, mistõttu on õige aeg vaadata kriitilise pilguga üle aktsiaportfell ning vajadusel paigutada varasid ümber. Siin on 11 aktsiat, millesse MarketWatchi analüütik soovitab investeerida praeguses ebakindlas keskkonnas.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.