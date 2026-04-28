Soome laevaehitaja sai hiigeltellimuse: tööd jätkub 2030. aastani
Kruiisifirma Royal Caribbean Group kinnitas kahe uue kruiisilaeva ehitamise Meyer Turku laevatehases, mis antakse üle aastatel 2029 ja 2030. Need on maailma suurimad Icon-klassi laevad, teatas Royal Caribbean Group.
Esiplaanil Turu laevatehases Royal Caribbean Groupile ehitatud Star of the Seas ja tagapool praegu merekatseid läbiv Legend of the Seas.
Foto: Meyer Turku
“Ei juhtu just iga päev, et Soomest müüakse miljardite dollarite väärtuses projekte. Tellimused enam kui kahekordistavad meie tellimuste mahu eurodes, kui mõlemad rahastamislepingud kinnitatakse,“ ütles Meyer Turku tegevjuht Casimir Lindholm Kauppalehtile.
