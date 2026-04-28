28.04.26, 11:35 Tekstiili ostmine kaotab ettevõtte jaoks mõtte Tekstiilide kasutamine liigub ettevõtetes uude faasi, kus määravaks ei ole enam hind, vaid vastutus kogu elutsükli eest. Uue regulatsiooni valguses muutub senine "osta-kasuta-asenda“ mudel kulukaks ja riskantseks.

Lindström Eesti tegevjuht Roland Raud.

Tekstiil ei ole enam kulumaterjal, mille elutsükli lõpp jääb kellegi teise kanda. Uue regulatsiooniga liigub vastutus selgelt materjali kasutava ettevõtte kätte. "See tähendab, et ettevõte peab hakkama teadlikult juhtima, kui palju tal tekstiili on, kui kaua see kestab ja kuhu see lõpuks jõuab,“ ütleb Lindström Eesti tegevjuht Roland Raud

Ta rõhutab, et probleem ei teki jäätmena, vaid juba varem: "Tekstiilijäätmete probleem algab ületootmisest ja liiga lühikesest kasutusest.“

Üksnes sorteerimisest ei piisa. Ettevõte peab teadma, kui palju tekstiili tal on, kui kaua see kestab ja kuhu see lõpuks jõuab – vastasel juhul kasvavad kulud ja halduskoormus. "See ei ole ideoloogiline teema, vaid targa juhtimise küsimus,“ ütleb Raud.

Küsimus ei ole enam, kuidas tekstiili odavamalt osta, vaid kuidas seda kasutada nii, et see kestaks kauem ja tekitaks vähem jäätmeid.

Saates arutleb Lindström Eesti tegevjuht Roland Raud. Saadet juhib Juuli Nemvalts.