Microsoft võtab üle konkurentidele kavandatud hiiglasliku andmekeskuse

Investeerimispank Goldman Sachs tõi turule tarkvaraaktsiatele suunatud investeerimisstrateegia, millega panustatakse nende ettevõtete tõusule, mida peetakse tehisintellekti arengute suhtes immuunseks, vahendab portaal Seeking Alpha.
Microsoft teatas teisipäeval algatusest, mille eesmärk on vähendada ettevõtte USA andmekeskuste veetarbimist ning vältida olukorda, kus nende suurenev energiavajadus tõstab elektrihindu tarbijate jaoks.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.