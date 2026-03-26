Suure seitsmiku aktsiaid on tabanud šokeeriv langus

Tervishoiusektoris ennustatakse kahekordistumist

Ei ole üllatus, et alates aasta algusest on lennanud taas enim tehnoloogia- ja energiaaktsiad, edasiseks näevad analüütikud S&P 500 indeksi ettevõtete aktsiatest paarikümnele kasvuruumi üle kolmandiku.