Analüütikute ostunimekiri: S&P 500 hinnasihtide tipud ja põhjad

Ei ole üllatus, et alates aasta algusest on lennanud taas enim tehnoloogia- ja energiaaktsiad, edasiseks näevad analüütikud S&P 500 indeksi ettevõtete aktsiatest paarikümnele kasvuruumi üle kolmandiku.

USA suurimaid ettevõtteid koondav S&P 500 aktsiaindeks on pärast aprillikuist ulatuslikku kukkumist nüüdseks taastunud. Aasta algusest on olnud kasv umbes 6,4%. Kui aga mõõdame indeksi esitust eurodes, siis uutele rekordkõrgetele tippudele vaatamata on indeks sel aastal siiski rohkem kui 5% jagu miinuses, tõi välja Swedbank i finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad.