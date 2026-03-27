Bigbank sulgeb Rootsi filiaali. Finantsjuht: äri ei tasunud end enam ära
Bigbank lõpetab 31. mail Rootsi filiaali tegevuse ning sulgeb sealse kontori. Panga finantsjuhi sõnul ei tundunud üksnes Rootsi kroonides raha kaasamine selleks, et teha äri eurotsoonis, praeguses olukorras mõistlik.
Bigbank teenis 2025. aasta neljandas kvartalis 7,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 65% enam kui aasta varem samal ajal. Panga laenu- ja hoiusemaht kasvasid aasta lõpuks rekordilisele tasemele, teatas Bigbank börsile.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.