Google’i uus algoritm viis Microni aktsia langusesse

Mälukiibitootjate aktsiad sattusid neljapäeval müügisurve alla pärast seda, kui Google avalikustas algoritmi, mis vähendab tehisaru arendamiseks vajalikku mälumahtu kuni kuus korda. Uudise mõjul langes Micron Technology aktsia 7% ehk 355 dollarini.
Mälukiipide tootja Micron Technology avaldas kolmapäeva õhtul oma teise kvartali majandustulemused, mis ületasid analüütikute ootused nii tulu kui ka kasumi osas. Peamiseks veduriks on jätkuv nõudlus tehisintellekti lahenduste järele.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.