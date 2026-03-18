Micron ületas tuluootused nelja miljardi dollariga
Mälukiipide tootja Micron Technology avaldas kolmapäeva õhtul oma teise kvartali majandustulemused, mis ületasid analüütikute ootused nii tulu kui ka kasumi osas. Peamiseks veduriks on jätkuv nõudlus tehisintellekti lahenduste järele.
Saates "Investor Toomase tund" võttis börsitoimetus kokku jaanuarikuu, analüüsides nii investor Toomase portfelli käekäiku, tehnoloogiasektori reaktsioone kui ka kulla ja krüptovarade rolli praeguses turuolukorras.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.