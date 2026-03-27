Analüütikud: Microni aktsia on muutunud erakordselt odavaks
Mälukiibitootjate aktsiad sattusid neljapäeval müügisurve alla pärast seda, kui Google avalikustas algoritmi, mis vähendab tehisaru arendamiseks vajalikku mälumahtu kuni kuus korda. Uudise mõjul langes Micron Technology aktsia 7% ehk 355 dollarini.
Tehnoloogiasektori müügilaine ja üle 100 dollari kerkinud naftahind lükkasid Nasdaqi koondindeksi neljapäeval korrektsioonifaasi. Järsk taandumine rekordtasemetelt peegeldab investorite süvenevat ebakindlust Lähis-Ida konflikti ja majanduse üldise jahtumise ees.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.