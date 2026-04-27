Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega

Võlakirjadega raha kaasav kaerajoogitootja Yook plaanib kasumlikuks jõuda aasta pärast, selle tarvis on vaja saavutada teatud mastaabisääst ja hoida senist kasvutempot ehk 2,5 korda aastas, rääkis Yook Prodution ASi tegevjuht Katre Kõvask saates “Kuum tool”.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millised väljakutsed seisid Yookil ees seoses Oakly kogemustega;

kuidas kavatseb Katre Kõvask oma ettevõtet kasumlikuks muuta;