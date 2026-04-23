Raha vajava Yooki juht Katre Kõvask: võlakirjad on paindlikud, IPOt ei välista

Värskelt võlakirjaplaanist teatanud kaerajoogitööstus Yook vajab rahastust ettevõtte kasvatamiseks ning pikas plaanis ei ole välistatud aktsiate avalik noteerimine ehk IPO, ütles ettevõtmise eestvedaja Katre Kõvask.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas Katre Kõvask kommenteerib Yooki võlakirjaplaani ja miks nad eelistavad seda lahendust;

millised on Yooki tulevikuplaanid aktsiaturul ja kas IPO on lähitulevikus võimalik;