Investorite septembri tehingud: kasumit võeti AIst, ostud tehti kaitsetööstuses

Eesti investorite septembrikuu tehingutes tõusid esile tehisintellekti, andmekeskuste ja kaitsetööstusega seotud aktsiad, samal ajal püsis Balti turul tugev huvi pankade ja kohalike ettevõtete vastu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millistest tehisintellekti ja andmekeskuste aktsiatest Eesti investorid septembris enim kasumit võtsid ning miks just nüüd müüdi;
- kuidas kommenteerisid Martin Sokk ja Rainer Saad investorite huvi kaitsetööstuse, dividendiaktsiate ja Balti turu lemmikute vastu.