Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber: võlakirjad koguvad jõudu

Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfellis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtivstrateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10protsendine langus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis tasemel USA võlakirjatootlus võib Tine Choi Danielseni hinnangul saada aktsiaturu murdepunktiks;
- kuidas põhjendab BlackRocki Jean Boivin USA aktsiate osakaalu kärpimist ja milliseid võlakirju eelistatakse kõige rohkem.