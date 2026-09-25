Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsia ostu

“Mida ma nüüd siis ostma peaks?“ keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks võib algaja investori suurim viga sündida juba enne esimese aktsia ostu ja millise plaani tasub endale enne paika panna;

kuidas valida ETFi, üksikaktsia ja platvormi vahel nii, et teenustasud, riskid ja hirm tipust ostmise ees ei sööks alustaja indu.