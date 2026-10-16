Võlakirjainvestoritele maalitud plaanid ei pidanud päris eluga põrkumisele vastu

Automüügiplatvorm Modera kärpis tuluprognoosi enam kui poole võrra, kinnisvarafirma Arco Vara lükkas edasi hiigelarenduse ehitust. Mõlemal tuleb lähiaastatel ees investoritelt laenatud miljonid tagasi maksta ja nemad ei ole ainsad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste võlakirjaemitentide lubatud kasv ja tegelik rahavoog on kõige suuremas vastuolus ning mida see investorile tähendab;
- kuidas kommenteerivad olukorda Modera juht Ruben Gomes, Arco Vara finantsjuht Darja Bolšakova ja PwC ekspert Raul Ruubel.