Outlooki tõrge survestab Microsofti, Huangi uus afäär börsi ei kõiguta

ST Sisuturundus

Märkimisperiood kestab 30. novembrini

AS PN Project arendab Riias Preses Nama Kvartālsi ärikeskust, mille ehitus on jõudmas lõppjärku. Nüüd alustas ettevõte oma 75 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi viimast emissiooni, mille raames plaanitakse kaasata 5,5 miljonit eurot. Tagatud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 9% ning märkimine kestab 9.–30. novembrini.