Outlooki tõrge survestab Microsofti, Huangi uus afäär börsi ei kõiguta

Nvidia väikeaktsionär ja börsiajakirjanik Dmitri Fefilov peab Jensen Huangi lahkumist ettevõtte juhi kohalt õigeks otsuseks, kuid ei usu, et juhtimisvahetus võiks Nvidia ühe-kahe aastaga tõsistesse raskustesse viia.
AS PN Project arendab Riias Preses Nama Kvartālsi ärikeskust, mille ehitus on jõudmas lõppjärku. Nüüd alustas ettevõte oma 75 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi viimast emissiooni, mille raames plaanitakse kaasata 5,5 miljonit eurot. Tagatud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 9% ning märkimine kestab 9.–30. novembrini.