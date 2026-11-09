Üle 300 miljoni euro eest tellimusi kogunud KRS kaasab võlakirjadega kasvuraha

Projekt ei piirdu laadimistaristu rajamisega. Pargis uuendatakse ligikaudu 33 000 m² asfaltkatet, paigaldatakse 1200 m² sillutiskivikatet ning rajatakse 1600 m² haljaskatusega varjualuseid. Samuti uuendatakse vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, kontaktliini-, side- ja turvasüsteemide võrke ning rajatakse sademeveesüsteem, müratõkkesein ja haljastatud tõke. Alale istutatakse puid, põõsaid ja teisi taimi ning külvatakse 8700 m² muru. Töid tehakse etappide kaupa, pargi tegevust peatamata.

„See projekt hõlmab väga erinevaid töid. KRSi tugevus on see, et kõik vajalikud oskused on meie enda meeskonnas olemas,“ ütleb KRSi direktor Martynas Valančius.

Teine suur tellimus on Vilniuse Savanorių prospekti sademeveevõrgu ehitus maksumusega 6,69 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööde tellija on linnaettevõte Grinda.

„Sademeveevõrgu puudusi märkame alles siis, kui tänav muutub jõeks. Paduvihmad muutuvad üha intensiivsemaks, mistõttu ei ole sellised projektid linna jaoks esteetika, vaid vastupidavuse küsimus,“ ütleb KRSi juht.

KRS peab oma konkurentsieeliseks Ameerika Ühendriikidest pärit projekteeri ja ehita mudelit (design and build) ning investeeringuid uusimasse tehnoloogiasse.

Selles projektis kasutab KRS oma uusimaid kaevikuta ehituse seadmeid, mis võimaldavad rajada või uuendada vee-, kanalisatsiooni-, soojus-, gaasi-, elektri- ja sidevõrke kogu trassi lahti kaevamata, sealhulgas hoonete, tänavate, raudteede ja jõgede all.

„Tellijad võrdlevad enamasti torustiku meetrihinda. Projekti tegeliku maksumuse sisse tuleb aga arvestada ka teekatte eemaldamine ja taastamine, liikluse ümbersuunamine, suletud sissesõidud ning hävinud haljasalad. Kui trassi ei ole vaja lahti kaevata, säästab see nii aega kui ka raha ning linnaelu ei jää tööde ajal seisma,“ selgitab Grigas.

2025. aastal kasvas KRSi müügitulu 128 protsenti, 69,2 miljoni euroni ning puhaskasum ulatus 2,1 miljoni euroni. 2026. aasta esimesel poolaastal teenis ettevõte 54 miljonit eurot müügitulu ehk 149 protsenti rohkem kui aasta varem.