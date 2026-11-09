Üle 300 miljoni euro eest tellimusi kogunud KRS kaasab võlakirjadega kasvuraha
Leedu strateegilise taristu ehitusettevõtte KRS võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril, kuid ettevõte jätkab tellimusportfelli kasvatamist. Juba suvel ületas KRSi tellimusportfell 300 miljoni euro piiri ning augustist oktoobri lõpuni sõlmis ettevõte uusi ehituslepinguid 27,2 miljoni euro väärtuses ilma käibemaksuta.
“KRSi tugevus on see, et kõik vajalikud oskused on meie enda meeskonnas olemas,” ütleb KRSi peadirektor Paulius Grigas.
Foto: Irmantas Gelunas
Augustis sõlmis ettevõte lepinguid 14,6 miljoni, septembris 4,7 miljoni ja oktoobris 7,9 miljoni euro eest.
„Ehitusettevõtte kuutulemuse määrab hangete kulg, mitte kalender. Üks kuu ei näita kuigi palju, kuid kolm kuud annavad juba suunast aimu. Meie keskendume keerukatele linnataristu objektidele, mille puhul on hinna kõrval oluline ka tööde mõju ümbritsevale keskkonnale ja elanikele,“ ütleb KRSi peadirektor Paulius Grigas.
Selle perioodi suurim uus leping puudutab Vilniusse rajatavat elektriliste ühissõidukite hooldus- ja laadimisparki, mille maksumus ületab 12 miljonit eurot. Tellijaks on Vilniuse linna ühistranspordiettevõte Vilniaus viešasis transportas, kellel on ulatuslikud plaanid linna ühistranspordisüsteemi uuendamiseks.
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Projekt ei piirdu laadimistaristu rajamisega. Pargis uuendatakse ligikaudu 33 000 m² asfaltkatet, paigaldatakse 1200 m² sillutiskivikatet ning rajatakse 1600 m² haljaskatusega varjualuseid. Samuti uuendatakse vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, kontaktliini-, side- ja turvasüsteemide võrke ning rajatakse sademeveesüsteem, müratõkkesein ja haljastatud tõke. Alale istutatakse puid, põõsaid ja teisi taimi ning külvatakse 8700 m² muru. Töid tehakse etappide kaupa, pargi tegevust peatamata.
„See projekt hõlmab väga erinevaid töid. KRSi tugevus on see, et kõik vajalikud oskused on meie enda meeskonnas olemas,“ ütleb KRSi direktor Martynas Valančius.
Teine suur tellimus on Vilniuse Savanorių prospekti sademeveevõrgu ehitus maksumusega 6,69 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööde tellija on linnaettevõte Grinda.
„Sademeveevõrgu puudusi märkame alles siis, kui tänav muutub jõeks. Paduvihmad muutuvad üha intensiivsemaks, mistõttu ei ole sellised projektid linna jaoks esteetika, vaid vastupidavuse küsimus,“ ütleb KRSi juht.
KRS peab oma konkurentsieeliseks Ameerika Ühendriikidest pärit projekteeri ja ehita mudelit (design and build) ning investeeringuid uusimasse tehnoloogiasse.
Selles projektis kasutab KRS oma uusimaid kaevikuta ehituse seadmeid, mis võimaldavad rajada või uuendada vee-, kanalisatsiooni-, soojus-, gaasi-, elektri- ja sidevõrke kogu trassi lahti kaevamata, sealhulgas hoonete, tänavate, raudteede ja jõgede all.
„Tellijad võrdlevad enamasti torustiku meetrihinda. Projekti tegeliku maksumuse sisse tuleb aga arvestada ka teekatte eemaldamine ja taastamine, liikluse ümbersuunamine, suletud sissesõidud ning hävinud haljasalad. Kui trassi ei ole vaja lahti kaevata, säästab see nii aega kui ka raha ning linnaelu ei jää tööde ajal seisma,“ selgitab Grigas.
2025. aastal kasvas KRSi müügitulu 128 protsenti, 69,2 miljoni euroni ning puhaskasum ulatus 2,1 miljoni euroni. 2026. aasta esimesel poolaastal teenis ettevõte 54 miljonit eurot müügitulu ehk 149 protsenti rohkem kui aasta varem.
KRSi valminud ja töös olevate projektide hulka kuuluvad Vilniuse lennujaama terminali uuendamise esimene etapp, Kaunase lennujaama parkimismaja, sõjatehnika hooldusbaas Marijampolės, Klaipėda riikliku meresadama juhtimiskeskuse haldushoone ning Santarose kliinikute uudsete ravimeetodite keskus.
53 tundi, mille jooksul KRS ehitas raudtee alt läbi viiva sademeveekanalisatsiooni infrastruktuuri
Kasvu rahastatakse ka võlakirjadega
8. oktoobril lõpetas KRS 12 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi esimese etapi, mille käigus emiteeriti 6 miljoni euro eest tagatud võlakirju. Teine etapp algas 19. oktoobril. Märkimiseks pakutakse kuni 2 miljoni euro eest 18-kuulise tähtajaga tagatud võlakirju. Tegemist on kuni 6 miljoni euro suuruse seeria esimese osaga. Lõplik aastane intressimäär on 9,25 protsenti ja intressi makstakse iga kuue kuu järel. Minimaalne investeering on 1 000 eurot ning võlakirju saab Leedus, Lätis ja Eestis märkida 11. novembrini.
Võlakirjad on kavas võtta kauplemisele Nasdaq First Northi alternatiivturul. Emissiooni korraldab Orion Securities. Kaasatud raha kasutatakse ettevõtte laiendamiseks, teiste ettevõtete omandamiseks ning olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks.
See teave ei ole investeerimissoovitus. Võlakirjade tagatiseks on esimese järjekoha pant varudele ja nõuetele, kuid pant registreeritakse alles pärast ASi Citadele banka krediidiliini tagasimaksmist. Seetõttu võivad võlakirjad esialgu olla tagatiseta. Investeerimisriske on üksikasjalikult kirjeldatud emissiooni teabedokumendi II peatükis. Orion Securities saab nende võlakirjade pakkumise korraldamise eest tasu.