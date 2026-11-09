ALPPES Capital pakub 8,75% intressiga võlakirju

Suurem osa rahast tuleb ettevõtte enda kasumist

Võlakirjad ei ole ALPPES Capitali peamine rahastusallikas. Investeerimisettevõte on suurema osa senistest investeeringutest teinud kasumit reinvesteerides ja plaanib seda põhimõtet jätkata.

„Selle võlakirjaemissiooniga kaasatud raha katab lähiajal kavandatud investeeringutest suhteliselt väikese osa,“ selgitas Dmitrijevs. Pakkumise maht on 15 miljonit eurot ja seda saab suurendada kuni 20 miljoni euroni.

Tugev kapitalibaas: omakapital katabüle 82% varadest

ALPPES Capitali omakapital oli 30. septembri seisuga 160,78 miljonit eurot ja varade maht 195,90 miljonit eurot. See tähendab, et üle 82% ettevõtte varadest on rahastatud omakapitaliga.

„Ka pärast emissiooni plaanime hoida konservatiivset bilansistruktuuri, kus omakapitali osakaal on kõrge. Meie pikaajaline eesmärk on hoida omakapitali ja varade suhet umbes 80% juures,“ ütles Dmitrijevs.

Pakkumise põhitingimused: Emitent: AS ALPPES Capital

ISIN: LV0000114064

Võlakirja liik: tagamata võlakirjad

Aastane intressimäär: 8,75%

Intressimaksed: kord kuus

Ühe võlakirja nimiväärtus ja minimaalne investeering: 1000 eurot

Emissiooni maht: Kuni 15 miljonit eurot, võimalusega suurendada kuni 20 miljoni euroni

Märkimisperiood: 3. kuni 17. november 2026

Lunastustähtaeg: 23. november 2030

Kauplemisele võtmine: Nasdaq Baltic First North, eeldatavalt 30. novembril 2026 või selle paiku

Aigars Kesenfeldsi investeerimisettevõte: kuhu ALPPES Capital investeerib

AS ALPPES Capital on mitmes valdkonnas tegutseva Läti ettevõtja ja investori Aigars Kesenfeldsi perekondlik investeerimisettevõte (family office), mille pikaajaline eesmärk on kapitali kasvatamine. Ettevõte on 100% Kesenfeldsi omanduses.

ALPPES Capitali portfell on hajutatud nii varaklasside, tegevusalade kui ka riikide lõikes. Portfelliettevõtted tegutsevad enam kui 50 riigis ja teenivad ligikaudu 80% tulust väljaspool Lätit. Neis ettevõtetes töötab üle 7500 inimese. Nende ettevõtete aastane koondkäive ületab 750 miljonit eurot ja viimastel aastatel on nad maksnud Läti riigieelarvesse makse keskmiselt üle 25 miljoni euro aastas.

Portfelli jaotus 30. septembri 2026. aasta seisuga:

Börsiettevõtete aktsiad, 55% portfellist: Eleving Group ja INDEXO ning kaudne osalus DelfinGroupis.

Eleving Group ja INDEXO ning kaudne osalus DelfinGroupis. Otseinvesteeringud eraettevõtetesse, 33% portfellist: Sun Finance Group, Mintos, ESTO, Longo Group, HipoCredit, MyCredit, Silva Finance, Wash & Drive, Grenardi Group, Goindex ja Selfnamed.

Sun Finance Group, Mintos, ESTO, Longo Group, HipoCredit, MyCredit, Silva Finance, Wash & Drive, Grenardi Group, Goindex ja Selfnamed. Investeeringud fondivalitseja Merito kaudu, umbes 9% portfellist: Medi Group, Saules Energy, Livlande Agro ja Box Storage.

Portfelliettevõtete tegevus hõlmab pangandust ja pangavälist laenamist, finantstehnoloogiat, e-kaubandust, teenuseid, vara- ja pensionifondide valitsemist, spetsialiseeritud kinnisvara, põllumajandust, tervishoidu, taastuvenergiat ja jaekaubandust.