ALPPES Capital pakub 8,75% intressiga võlakirju

Läti üks olulisemaid investeerimisettevõtteid ja mitme börsiettevõtte suuromanik ALPPES Capital pakub Eesti, Läti ja Leedu investoritele nelja-aastase tähtajaga võlakirju. Võlakirjade aastane intressimäär on 8,75% ja intressi makstakse iga kuu. Märkida saab 17. novembrini.
ALPPES Capitali ärioperatsioonide juhi Vairis Dmitrijevsi sõnul katab võlakirjadega kaasatav raha lähiaastate investeeringutest suhteliselt väikese osa, sest suurem osa kasvust rahastatakse ettevõtte enda kasumist.
Foto: ALPPES Capital
ALPPES Capital on Eesti investoritele tuttav eelkõige oma portfelliettevõtete kaudu. Investeerimisettevõte on suurim omanik börsiettevõtetes Eleving Group ja INDEXO ning kaudselt ka DelfinGroupi suurim aktsionär. Avalikke võlakirjapakkumisi on Eestis korraldanud ka ALPPESe portfelliettevõtted Longo Group ja Grenardi Group. Eesti investoritele tuntud nimedest kuuluvad portfelli veel ESTO ja Mintos. Nüüd pakub ALPPES Capital esimest korda avalikult ka oma võlakirju.
Miks ALPPES Capital võlakirju pakub: kasvuks on plaanis 50 kuni 70 miljonit eurot investeeringuid
ALPPES Capital plaanib lähiaastatel investeerida 50 kuni 70 miljonit eurot. Raha läheb nii olemasolevatesse portfelliettevõtetesse kui ka uutesse investeerimisvõimalustesse.
„Viimase kolme aasta jooksul on ALPPES Capitali keskmine aastane puhaskasum olnud 39 miljonit eurot ja keskmine omakapitali tootlus 35% aastas. Ettevõtte kasvu kiirendamiseks plaanime lähiaastatel investeerida veel 50 kuni 70 miljonit eurot nii olemasolevatesse portfelliettevõtetesse kui ka uutesse võimalustesse,“ ütles ALPPES Capitali ärioperatsioonide juht Vairis Dmitrijevs.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Suurem osa rahast tuleb ettevõtte enda kasumist
Võlakirjad ei ole ALPPES Capitali peamine rahastusallikas. Investeerimisettevõte on suurema osa senistest investeeringutest teinud kasumit reinvesteerides ja plaanib seda põhimõtet jätkata.
„Selle võlakirjaemissiooniga kaasatud raha katab lähiajal kavandatud investeeringutest suhteliselt väikese osa,“ selgitas Dmitrijevs. Pakkumise maht on 15 miljonit eurot ja seda saab suurendada kuni 20 miljoni euroni.
Tugev kapitalibaas: omakapital katabüle 82% varadest
ALPPES Capitali omakapital oli 30. septembri seisuga 160,78 miljonit eurot ja varade maht 195,90 miljonit eurot. See tähendab, et üle 82% ettevõtte varadest on rahastatud omakapitaliga.
„Ka pärast emissiooni plaanime hoida konservatiivset bilansistruktuuri, kus omakapitali osakaal on kõrge. Meie pikaajaline eesmärk on hoida omakapitali ja varade suhet umbes 80% juures,“ ütles Dmitrijevs.
Pakkumise põhitingimused:
Emitent: AS ALPPES Capital
ISIN: LV0000114064
Võlakirja liik: tagamata võlakirjad
Aastane intressimäär: 8,75%
Intressimaksed: kord kuus
Ühe võlakirja nimiväärtus ja minimaalne investeering: 1000 eurot
Emissiooni maht: Kuni 15 miljonit eurot, võimalusega suurendada kuni 20 miljoni euroni
Märkimisperiood: 3. kuni 17. november 2026
Lunastustähtaeg: 23. november 2030
Kauplemisele võtmine: Nasdaq Baltic First North, eeldatavalt 30. novembril 2026 või selle paiku
Aigars Kesenfeldsi investeerimisettevõte: kuhu ALPPES Capital investeerib
AS ALPPES Capital on mitmes valdkonnas tegutseva Läti ettevõtja ja investori Aigars Kesenfeldsi perekondlik investeerimisettevõte (family office), mille pikaajaline eesmärk on kapitali kasvatamine. Ettevõte on 100% Kesenfeldsi omanduses.
ALPPES Capitali portfell on hajutatud nii varaklasside, tegevusalade kui ka riikide lõikes. Portfelliettevõtted tegutsevad enam kui 50 riigis ja teenivad ligikaudu 80% tulust väljaspool Lätit. Neis ettevõtetes töötab üle 7500 inimese. Nende ettevõtete aastane koondkäive ületab 750 miljonit eurot ja viimastel aastatel on nad maksnud Läti riigieelarvesse makse keskmiselt üle 25 miljoni euro aastas.
Portfelli jaotus 30. septembri 2026. aasta seisuga:
Börsiettevõtete aktsiad, 55% portfellist: Eleving Group ja INDEXO ning kaudne osalus DelfinGroupis.
Otseinvesteeringud eraettevõtetesse, 33% portfellist: Sun Finance Group, Mintos, ESTO, Longo Group, HipoCredit, MyCredit, Silva Finance, Wash & Drive, Grenardi Group, Goindex ja Selfnamed.
Investeeringud fondivalitseja Merito kaudu, umbes 9% portfellist: Medi Group, Saules Energy, Livlande Agro ja Box Storage.
Portfelliettevõtete tegevus hõlmab pangandust ja pangavälist laenamist, finantstehnoloogiat, e-kaubandust, teenuseid, vara- ja pensionifondide valitsemist, spetsialiseeritud kinnisvara, põllumajandust, tervishoidu, taastuvenergiat ja jaekaubandust.
ALPPES Capitali peamised tuluallikad on portfelliettevõtetelt saadud dividendid ja intressid. Investeerimisettevõte sai 2025. aasta eest kümnelt ettevõttelt dividende või nendega võrdväärseid makseid kokku 25 miljonit eurot.
Puhaskasum 2025: 25,98 miljonit eurot
Puhaskasum 2026 üheksa kuud (auditeerimata): 14,13 miljonit eurot
Keskmine aastane puhaskasum viimasel kolmel aastal: 39 miljonit eurot
Keskmine omakapitali tootlus viimasel kolmel aastal: 35% aastas
Omakapital 30.09.2026: 160,78 miljonit eurot
Varade maht 30.09.2026: 195,90 miljonit eurot
Investeerimisportfelli väärtus 30.09.2026: 190,4 miljonit eurot
ALPPES Capitali võlakirju saab märkida kuni 17. novembrini. Aastane intress on 8,75% ja seda makstakse iga kuu.
Kuidas märkida?
Märkimiseks on vaja väärtpaberikontot. Märkida saab oma panga või investeerimisühingu kaudu kuni 17. novembrini.
Minimaalne investeering on üks võlakiri ehk 1000 eurot.
See on turundusteatisprospektimääruse (EL) 2017/1129 tähenduses. See ei ole investeerimisnõuanne ega pakkumine väärtpaberite ostmiseks. Iga investeerimisotsus tuleb teha üksnes AS ALPPES Capitali põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mis on kättesaadavad ettevõtte veebilehel.Põhiprospekti on kinnitanud Läti Pank. Prospekti kinnitamist ei tule käsitleda võlakirjade soovitamisena. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame prospekt läbi lugeda, et mõista täielikult investeerimisega seotud võimalikke riske ja tulu. Enne investeerimist konsulteerige vajadusel asjatundjaga.