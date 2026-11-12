Kiibigigandi juhi skandaal tõmbas USA börsid punasesse

USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva punases laines. Investoreid hoidis vaos nii tõusvad riigivõlakirjade tootlused kui ka kiibihiiu Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi skandaal.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas mõjutas Jensen Huangi tagasiastumise skandaal Nvidia aktsiat ja miks ei kandunud löök ühtmoodi üle kõigile kiibitootjatele;

mida tähendavad üle 5% tõusnud USA võlakirjatootlused investoritele ning kuidas kommenteeris turu närvilisust Chicago Fedi president Austan Goolsbee.