Telia koondanuks töötajaid tõenäoliselt ka ilma tehisaruta
Telia Eesti oleks tõenäoliselt koondanud töötajaid ka ilma tehisaruta, kuid uusi tehnoloogiaid kasutades on ettevõttel lihtsam teha sama töö ära väiksema ja tõhusama organisatsiooniga, ütles Telia Eesti juht Andre Visse.
Suurfirmade palgatabel reastab ettevõtteid, kus on vähemalt 100 töötajat, parim palgamaksja maksis eelmisel aastal palkadeks välja üle 43 miljoni euro ja tööjõukuludeks kokku kulus üle 60 miljoni euro.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?