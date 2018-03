Iga noorpaari tubli pulmakorraldaja on Pulmaraamat!

Positiivse energiaga laetud pulmakorraldustööd olen oma Südamemaja agentuuriga teinud peatselt juba 16 aastat

Tiia Tamberg

www.sydamemaja.ee

www.facebook.com/Sydamemaja.ee Viimaste aastate jooksul olen täheldanud, et paljud noorpaarid soovivad ise ilma kõrvalise abita oma elu suursündmust korraldada. Mina isetegemist kindlasti maha ei laida, sest kui on olemas piisav ajavaru oma teiste argiste tegemiste kõrvalt, siis oma pulmani on äärmiselt vahva seda veidi tundmatut, aga samas ülipõnevat rada käia. Pulmakorralduses on edu valemi võtmekomponent kvaliteetne info, et sellele ehitada üles oma kordumatu aga kvaliteetselt ainulaadne pulmapidu. Seepärast otsustasin noorpaaridele appi tulla ja oma pulmakorraldaja kogemused kokku panna inforikkasse “Pulmaraamatusse”, mis nägi ilmavalgust 2017. aasta alguses. “Pulmaraamat” sisaldab 224 lehekülge rikkalikku pulmainfot kõigist segmentidest koos pulmafotograaf Diana Undi imeliselt meeleolukate piltidega. Olen oma kogemused kirja pannud heas usus ja lootuses, et sellest raamatust saab abiellujatele väärt abimees. Hea pulmakorraldus on nagu tipporkestri poolt esitatud kaunis sümfoonia, kus iga noot on täpselt omal kohal. Kõlab suurelt? Aga kord elus toimuvale pulmapeole pole allahindlust!

Pulmapeo kuningas ja kuninganna on noorpaar, see on nende pidu. Imeilus päev, elu tähtsündmus, mille korraldamise nimel tasub pingutada. Pulmade laabumine, pidulikkus, ilu ja sundimatus on väravaks paljudele järgnevatele pere ühistele ettevõtmistele ning mälestustele. Eestis näitab abiellumise traditsioon igal aastal tõusu­trendi ja tänu sellele muutu­vad üha kindlamaks ka meie pereväärtused ja -sidemed. Kui kuulata pikalt koos elanud abielupaare, siis täna on nad ühisel meelel selles, et nende kooselu vundamendiks võib pidada vanematelt saadud armastust ja harmoonilist kasvatust. Just nimelt õnnelikud, armastavad ja rõõmsad noorpaarid on need, kes suudavad edaspidi kasvatada üles tubli ja elus edukalt hakkama saava järelpõlve. Viimane sellesarnane raamat ilmus üle kümne aasta tagasi ja eks aeg on teinud pulmakorralduses tõsisemaid korrektiive ka selle aja jooksul kindlasti, nii et värskeim väljaanne on igatepidi teretulnud abimees! “Pulmaraamatus” kirjutavad geobioloogid Rein ja Ave Weber muu hulgas ka Paide Vallimäel nende poolt leitud suuremõõtmelisest energiaväljast, millesarnast ei leidu isegi lähiriikides ega teistes põhjamaades. Nii nagu armastus algab südamest, võib õnnelik abielu saada stardi ajaloolisest ja energeetiliselt laetud paigast Eestimaa südames. Kel soovi oma abielu alustada Eestimaa südames asuvast energiaväljast, võtke aga julgelt Südamemaja agentuuriga ühendust ja leiame just Teile sobivad võimalused! Noorpaarid on “Pulmaraamatut” hinnanud seeläbi, et seda on ostetud korralikult Eestis, aga olen seda palvete peale saatnud Itaaliasse, Inglismaale, Venemaale ja hiljuti sai raamatu oma kogusse puhkajatele lugemiseks Tenerifel asuv eestluse kants, Tenerife Kompass, mida juhib kümme aastat Olavi Antons. Eestis on raamat müügil kõigis suuremates raamatukauplustes, aga seda saab osta koos autogrammiga ka otse autorilt.

Häid lugemiselamusi ja imelisi pulmapidusid!