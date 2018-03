Tõeline lossi muinasjutt

Sangaste viimase mõisahärraga käib kaasas lugu.

Härra Berg oli armastatud mees ja tema piiritu õpihimu, avastamisrõõm ja heasüdamlikkus ei jäänud kellelegi märkamata. Olles Šotimaal praktikal, tutvus härra imekauni printsessiga ja peagi tundsid kaks südant, et ei saa teineteiseta. Tollel ajal kehtis reegel, et armastatud naise kätt tuleb paluda viimase isalt, kes siis otsustab kahe inimese saatuse üle.

Süda täis armastust, tegi seda ka härra Berg ja printsessi isa ei mõelnud pikaltning vastus tuli lõikavalt terav: „Kuhu ma annan Sulle oma tütre? Sul pole isegi lossi!”

Aastad möödusid, aga Härra Bergil peas kordumas sõnad: „Sul pole isegi lossi!” Nii kerkis imeilusa looduse rüppe ainulaadne ja tõeline loss. Praeguseks on Sangaste lossist saanud üks armastatumaid pulmapidamise paiku Eestis.

Maagilisust lisab lossi taga asuv 300 aasta vanune tamm. Just selle puu all leiab igal aastal aset arvukaid ühteliitmisi. Vanarahvas teadis öelda, et tamm sümboliseerib kasvu, jõudu ja harmooniat ning meie teame, et täpselt nii see ongi, kuna see tunne, mis Sind valdab tamme lähedal, on ütlemata joovastav. Oma ürgse ja puhta loodusega saavad just siit alguse terviklahendused, kus noorpaari ootavad ees mitmed erinevad võimalused oma teekonda abieluranda sõuda.

Sangaste lossis tegutseb restoran Vidrik, kus hoitakse au sees esivanemate toidu maitsestamise ning küpsetamise võtteid nagu näiteks lõkkel ja naturaalses suitsus küpsetamist ning on seetõttu pälvinud külaliste tänusõnu. Restoran Vidrik kuulub 50 parima restorani hulka Eestis ja on ära märgitud ka WhiteGuide’is, mis soovitab, kuhu Baltimaades sööma minna.

Lossis on võimalik majutust pakkuda kuni 102 külalisele. Noorpaari ootavad ees kaks omanäolist sviiti. Neist üks on inspireeritud mõisast ja selle kõige imelisemast olemusest, teine väljendab maastiili kõige puhtamas võtmes.

Peosüdameks on meil suursugune Ballisaal , mis on üks kaunimaid, kus gootikale lisandub mitmeid idamaade kujunduselemente. Saali põhiosa on kaheksatahuline ning selle keskosa valgustab katuses paiknev klaaslagi.

Ballisaal mahutab kuni 150 külalist ja on seetõttu väga hinnatud peokohana, kus külalised saavad olla kõik ühes saalis, aga kindlasti ei tasu karta, kui armsaid külalisi on märgatavalt vähem, kuna just siis on võimalusi lasta fantaasial lennata lossipere abiga, saatmas hea aura ning kodune tunne. Ballisaaliga on ühenduses proua salong, mis on pulmapäeval meelispaigaks saanud kommibufeena, fotonurgaks või hoopis pere silmaterade mängualaks.

Ballisaal piirneb Hispaania saaliga. Üks süda ei saa teiseta ja nii kuuluvad pulmapäeval lahutamatult kokku ka need kaks ruumi. Hispaania saalis saavad kõlama nii hoogsad tantsurütmid kui ka hingematvad viisid. See on saal, mis seisab vankumatult peosüdame kõrval oma huvitavate lae- ja kõrvalniššidega, sarnanedes Hispaanias Alhambras asuva lõvide õuega.

Hispaania saalist viib tee edasi romantilisse Talveaeda, mis vallutab iga südame, seistes otsekui aastaaegade keskel kogu oma olemusega. Liikudes kõrge tumeda lae ja tammepaneelidega inglise stiilis jahisaali, leiame oma kohalt traditsioonilise õhtu magusaima osa, pulmatordi. Hubasust lisavad kaminas praksuvad puud. Arvukate astmetega teisele korrusele viiv trepp annab mõisahärra ja mõisapreili tunde ja on üheks armastatumaks paigaks tseremoonia läbiviimisel.

Sangaste lossi ilmestab teisel korrusel paiknev raamatukogu, mis on kui rahuoaas ja märkamatult leiad end raamatute imelises maailmas. Ilusa ilma korral saab aina mööda treppe üles minnes jõuda torni, kust avaneb Sangaste siiras ehedus ja meeliülendav vaade.

Sangaste loss sai alguse suurest armastusest ja on loodud kahe südame ristteeks, et edasi jätkata koos üksteise kõrval.



Triin Laks

Sangaste lossi perenaine