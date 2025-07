Tagasi 20.07.25, 09:00 Marika Raiski: hooli, aga ära ole võlts Töötajatest hoolimine ei tähenda seda, et juht peaks astuma sõbra, arsti või psühholoogi, kirjutab Elisa suhtekorraldusjuht ja juhtimiscoach Marika Raiski.

Elisa suhtekorraldusjuht ja juhtimis coach Marika Raiski.

Foto: Erakogu

Aastaid on meie töökultuuri mõjutanud vanakooli juhi kuvand – „kõva käega“ juht, kes hoiab emotsioonid vaka all ja keskendub ainult tulemustele Exceli tabelis. Tema sõna maksab, kuid mitte sellepärast, et teda austatakse, vaid just sellepärast, et teda kardetakse.