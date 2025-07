Tagasi 19.07.25, 16:00 Investorite tehingud luubi all: vanusega kasvab tootlus, kuid teatud piirini Miks kasvab vanusega tootlus? Millist aktsiat ostetakse praegu hoogsalt? Kuhu liigub krüptosse investeerimine? Investeerimisfestivalil jagasid LHV, Lightyeari ja Swedbanki esindajad tähelepanekuid oma klientide tehingutelt ja statistikalt.

Lightyeari asutaja ja tegevjuht Martin Sokk (paremal), LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel (keskel) ja Swedbanki säästu- ja investeerimisteenuste osakonna juht Darius Gecevicius (vasakul) jagasid nõuandeid, mida õppida nende klientide tegevusest ning kui suurt riski investorid võtavad.

Foto: Simo Sepp

Lightyeari asutaja ja tegevjuht Martin Sokk rääkis, et Lightyeari kasutajate statistika järgi paistab silma, et vanusega kasvab tootlus. Kasvu taga näeb Sokk seda, et inimesed on alguses väga aktiivsed turgudel, kuid ajaga muutuvad rahulikumaks ja hakkavad tegema pikemaid investeeringuid. Tootlus aga langeb tema sõnul 55+ vanuseklassis, kuna siis ei kaubelda enam nii aktiivselt ja riske vähendatakse portfellis, et säilitada raha ning vältida liigseid riske, millega võiks raha kaotada.