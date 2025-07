Rootslased kardavad, et ogaliku plahvatuslik levik hävitab Läänemere

Ogalik on Rootsi idarannikul nii kiiresti ja ulatuslikult levinud, et ähvardab sealse ökosüsteemi segi pöörata. Rootsi majanduslehe Dagens Industri arvates peavad teised Läänemere-äärsed riigid sarnaselt Eesti ja Lätiga piirama traalpüüki, et räime ja heeringa populatsioonid püsiks ning ogalikke ohjes hoiaks.