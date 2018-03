Kõige mõisalikum mõis Eestis!

Kaunimast kaunimat Sagadi mõisa peetakse sageli kõige mõisalikumaks mõisaks Eestis.

Tiia Tamberg

Intervjueerija

www.sydamemaja.ee

www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Mina olen siin oma karjääri jooksul korraldanud mitmeid toredaid pulmapidusid ja ma nõustun mõisa klientidega, kel on siinses romantilise õhustikuga keskkonnas õnnestunud oma elu suurpäev korraldada, et see on üks mõisalikum mõis!

Sagadi mõisat embab eriline aura ning looduskaunil alleel on lummavad vaated ja eriti veel siis, kui sinna on pulma dekoreerijate osavate näppude abil valmistatud pidulik abielutseremoonia järveveevaatega kujundus. Äripäeva Pulmalehte võõrustab Sagadi mõisa pikaaegne müügiassistent Tiia Traks.

Kohale sõitmine Teie juurde on ka väga kerge, sest asute mööda kvaliteetset Peterburi maanteed autoga sõites Lääne-Virumaal Haljala vallas Sagadi külas. Kui huviline noorpaar soovib Teie juures oma pulmapidu pidada, mida ta siis täpsemalt Sagadist eest leiab?

Lahemaal asuv Sagadi mõisakompleks kuulub Eesti mõisaarhitektuuri kroonijuveelide hulka. Pruutpaare ootavad punaste katustega korrapärased valgete kaaristutega hooned, paigutudes suure keskväljaku ümber. Uhke 18. sajandi mõisahäärber, mõisahärra igavest armastust sümboliseeriv tiik pargis ja kenad pargialleed.

Sajandeid on Sagadis külalisi oodatud ja vastu võetud.

Teie reklaam-slogan on, et Sagadi, see on 500 aastat külalislahkust. Mina nõustun sellega 100%, sest kohapealne meeskond teeb tõesti kõikvõimaliku, et pulmapäev saaks noorpaarile just selline, nagu nad seda oma vaimusilmas ette kujutavad.

Missugused teenused on Teil täna noorpaarile omapoolselt pakkuda?

Pulmapeo läbiviimiseks pakume mõisakompleksi suurepäraseid võimalusi: härrastemaja peasaali ja teisi esindusruume ning palkonit; mõisaparki tseremoonia kohana; restorani koos banketisaaliga; imemaitsvaid peosööke koos esindusliku ja abivalmi teenindusega; majutust hotellis külalistele ja eraldi sviiti pruutpaarile.

Edastan ühe meie varasema pruutpaari ütluse, mida ikka aeg-ajalt soojalt meenutan: “Ma ei tea, miks üldse mujal pulmi peetakse, Sagadis on ju kõige ilusam!”