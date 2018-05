Eesti kõige saledamad hiigelaknad tulevad Haapsalust

Kui eramu arhitektuur ja konstruktsioon paigas, on käes aeg mõelda sellele, millised võiksid ja peaksid olema aknad, mis hoiaksid maja soojana, tagaksid turvalisuse, oleksid hõlpsalt pestavad ja hooldatavad, võimaldaksid maja erineva ilmaga õhutada, kuid ei laseks tüütutel putukatel samal ajal õuest tuppa lennata. Ja loomulikult on tähtis, et aknad oleksid visuaalselt ilusad ning peaksid kaua vastu. Selliseid aknaid toodab ja müüb Haapsalu Uksetehas juba alates 1996. aastast.

Haapsalu Uksetehase ASi juhataja Ago Soomre selgitab, et puit- ja puitalumiiniumaknad võib jagada laias laastus kahte tüüpi: kahe- ja üheraamilised aknad. Kaheraamilistel nn Soome tüüpi akendel on väljaspool ühe klaasiga eraldi avanev aknaraam ning seespool kahekihilise klaaspaketiga aknaraam. Üheraamilistel akendel asub kolmekihiline klaaspakett ühes raamis ning see avaneb kas sisse- või väljapoole.

Mugavust armastavate inimeste jaoks on lihtne leida suur hulk üheraamiliste akende eeliseid kaheraamiliste akende ees, mis on järgmised: - minimaalne arv pestavaid klaaspindasid, - puudub koht putukate ja tolmu kogunemiseks kahe klaaspinna vahel, - õhutusvõimaluste paljusus, klaasiava suurust vähendamata, - läbipaistva putukavõrgu lisamise võimalus, - aknaraami sulgumine kogu akna perimeetri ulatuses, - aknaraamide reguleerimise võimalus lengis. Haapsalu Uksetehas toodab sissepoole avanevaid üheraamilisi puit- ja puitalumiiniumaknaid, rõduuksi, lükanduksi ja voldikuksi terrassile või rõdule. Vaata! Sissepoole avanevad puitaknad ja puidust rõduuksed

Energiatõhus raam peab kinni ka müra Energiatõhususe tähtsustamisest on saanud üleüldine kampaania ning seda õigustatult. Aknaid ja rõduuksi valides tuleks seda samuti silmas pidada ning katsuda valida parima soojapidavusega klaaspakett, mida eelarve välja kannatab. Tuleks aga jälgida, et akende soojapidavus ei seisne ainult klaaspaketi soojapidavuses, vaid ka seda ümbritsevas raamis. Akende soojapidavust tähistav arv ehk U-väärtus peaks olema kindlasti alla 1,0 (kogu projekti keskmise väärtusena). Ja vaadelda tuleb kogu aknakonstruktsiooni U-väärtust, mitte ainult klaaspaketi oma, mida sageli tehakse. Oluline on ka teada, et kui puitakende raami laius on väiksem kui 78 mm, siis on üsna tõenäoline, et selle akna U-arv ei suuda ka väga hea klaaspaketiga tänapäeval nõutud tasemel soojapidavust saavutada ning tegemist võib olla vaid n-ö paberil oleva U-väärtusega. Kui tegemist on puitalumiiniumaknaga, siis tuleks jälgida, et alumiiniumprofiili paksus lisandub vähemalt 78 mm-sele puitlengile, mitte ei ole osa sellest. Ka topelt tihendiring aknatiivas või lengis aitab oluliselt kaasa nii tuule-, vee- kui ka helipidavusele. Kindlasti on aga parim valik 92 mm raamiga puit- või puitalumiiniumaken, millel saab olla maksimaalselt lausa kolm tihendit. Soojapidavuse seisukohalt tuleks jälgida ka seda, et avatavad aknatiivad oleksid hilisema ekspluatatsiooni käigus vähemalt kahes suunas reguleeritavad, sest suhteliselt suurest kaalust tingituna on avatavate aknatiibade reguleerimine aja jooksul kindlasti vajalik tegevus. Haapsalu Uksetehases toodetavad puitaknad on kahes suunas hingedest reguleeritavad ning on suletud asendis lukustatud kogu perimeetri ulatuses, mis tagab parima õhu-, vee- ja soojapidavuse. Suveperioodil võib suurte aknapindade puhul olla maja lõunapoolsetel külgedel probleemiks ka päike, mis ruumid väga kuumaks kütab. Kui seda osata ette näha, siis saab seda probleemi vähendada lõuna- ja läänepoolsetele akendele päikesekaitseklaase lisades. Klaaspakette oma akendele valides oleks arukas läbi mõelda ka turvalisuse teema ning vajadusel tellida aktiivse kasutusega aknad või rõduuksed kas karastatud või lamineeritud klaasidega. Samuti ka näiteks terrassi kohal või terrassiga piirnevad aknad. Sissepoole avanevad aknad on kahes suunas avatavad ning õhutuseks on kaldasend, kus aken avatakse ülalt tuulutus- või mikrotuulutusasendisse. Mikrotuulutusasend on eriti mugav õhutuseks külmade või tuuliste ilmade puhul. Aknalaual olevad lilled vms ei sega akna avamist tuulutusasendisse. Tänu sissepoole avanemisele saab aknale või rõduuksele lisada läbipaistva ja vastupidava alumiiniumraamis putukavõrgu, mida on lihtne paigaldada ja vajadusel eemaldada.

Kõik naelad ja hinged on peidus Sissepoole avanevate akende klaasiliistude kinnitustihvtid või naelad on peidus silikoonivuugis, mistõttu on sisemine aknapind väga korrektne, naelavaba ja hästi puhastatav. Kõik aknad on võimalik varustada ka peithingedega, mis on täielikult süvistatud akna lengi. Akende siseviimistlus võib olla kas värvitud või peitsitud (toonitud) lakk, viimistluses aga saab tellida ka aknalaudu. Kuna standardne akende puitmaterjal on sõrmtapitud liimpuit, siis ilma peitsita lakitud akende puhul soovitame tellida aknad oksavabast materjalist. Männipuit muutub UV-kiirguse mõjul aja jooksul kirjuks ning erinevat tooni sõrmtapitud detailid võivad hakata mõjuma häirivalt. Arvestama peab siis küll sellega, et oksavaba materjal on mõnevõrra kallim kui sõrmtapitud materjal. Eksklusiivsematele projektidele on võimalik tellida aknaid ka merantipuidust, mille sisemist poolt saab toonida erinevat tooni peitsidega ning lisada sellega akendele veelgi väärtust ja isikupära.

Alumiiniumprofiil kestab terve elu Akende välimiseks pinnaks ideaalseim variant on kindlasti alumiiniumprofiil. Sellised aknad on hoolsa kasutuse korral eluaegsed. Puitakende puhul asetseb alumiiniumprofiil vaid alumistel horisontaalpindadel. Viimistlusmaterjaliks soovitame kindlasti värvi ja eriti heledamaid värvitoone, sest see on lakiga võrreldes oluliselt vastupidavam ilmastikule ning UV-kiirgusele. Puitakende puhul tuleb arvestada ka sellega, et aeg-ajalt tuleb jälgida väljast värvipinna olukorda ning vajadusel teha parandusi. Hästi hooldatud puitaknad aga kestavad samuti pikki aastaid.

Kuidas saada aknad soodsamalt? Puit- ja puit-puitalumiiniumakende hinnavahe on ca 25%. Kui tegemist on uuele eramule akende tellimisega, siis oleks mõistlik akende tüüp juba projekteerimise faasis ära otsustada ning püüda teha koostööd kohe ka potentsiaalse aknatootjaga, et võimalike sõlmede lahendus kooskõlas maja konstruktsiooniga jääks teha arhitektile. Kuna valdavalt osutub akende valikul määravaks hind, siis oleks mõistlik vaadata üle ja mõelda läbi, kas ikka on vaja teha kõik aknad avatavad. Mitteavatavate ja avatavate akende hinna vahe on üsna suur ning selline vangerdus võib võimaldada paremat tehnilist ning funktsionaalset lahendust odavama hinnaga. Mitteavatava akna soojapidavus on natuke parem.

Paled lihtsalt ilusaks Vanade akende vahetuse korral on sageli suureks probleemiks sisemiste aknapalede remont ja viimistlus. Haapsalu Uksetehasel on selleks puhuks välja töötatud lahendus ning uute akende ja ustega koos saab tellida juba viimistletud akna- või uksepalede komplekti EASY, mida on lihtne paigaldada ning mis ei nõua pärast seda enam mingeid täiendavaid viimistlustöid. Vaata! Lengilahendused Vaata videot!

Eesti kõige saledamad rõduuksed Lisaks akendele on majja vaja sageli ka rõduuksi ning lükanduksi näiteks terrassi ja elutoa ühendamiseks. Rõduuste puhul on võimalusi taas mitmeid. Haapsalu Uksetehas pakub nii sisse- kui ka väljapoole avanevaid rõduuksi. Väljapoole avanevale rõduuksele on võimalik lisada fikseeriv käepide, mis hoiab ust soovitud nurga all avatuna. Sissepoole avaneva ukse eelis väljapoole avaneva ees on see, et ka seda saab avada kaldasendis õhutuseks ning sellele saab lisada hingedel putukavõrguga kerge ukse, mis avaneb väljapoole ja on mugav lahendus suviseks perioodiks. Lükanduste puhul pakume nii puidust kui ka puitalumiiniumist lahendust ning siin on võtmesõnaks puitraamide saledus, mis võimaldaks saavutada maksimaalselt suurt klaasipinda. Samuti on oluline ukse liikumise kergus. Lükanduksi tellitakse järjest suuremate mõõtudega ning nad on seetõttu kaalult väga rasked. Haapsalu Uksetehas valmistab tõenäoliselt Eestis kõige saledama puitkonstruktsiooniga lükanduksi maksimaalse lengilaiusega 5 meetrit. Lükanduste puhul on eriti oluline jälgida selle aluspinna kvaliteeti, mis peab olema ideaalselt loodis. See on baasiks sellele, et lükanduks liiguks kergelt ka aastate pärast. Lükanduste peres on ka voldikuksed, mis võimaldavad avada samuti väga suurt pinda, kui seda vaja peaks olema. Populaarsed on ka madala (uputatava) lävepakuga voldikuksed. Vaata! Lükanduksed välistingimustesse

