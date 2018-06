Nordic Houses pakub rohkem aega elada

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180625/BOOK01/180629822/AR/0/AR-180629822.jpg

Kodu rajamine on tõenäoliselt üks elu olulisemaid otsuseid ja paljud meist puutuvad selle teemaderingiga kokku esmakordselt. Kõigi praktiliste küsimuste kõrval võib kogu protsess olla ka üsna emotsionaalne.

Kas ikka teame, mida täpselt tahame, millele tuginedes teeme oma valikuid ja otsuseid, mida on hea ise teha ja otsustada ning mida võiks jätta professionaalidele? Kas lisaks maksumusele arvestame ka ajakulu? Küsimusi tekib kindlasti rohkem, kui algul arvata oskame, seega tuleb selle elulise protsessiga aegsasti peale hakata ja protsessi käigus oma küsimustele vastused leida. Kui soovite kvaliteetset ja energiatõhusat lahendust, sealjuures säästes aega, on parim valik kindlasti puitelementidest tehasemaja!

Kes võtab vastutuse? Maja ehitus on piisavalt keeruline valdkond, kus on mitmeid osapooli, palju regulatsioone ja erinevaid valikuid. Hea oleks muidugi selgeks teha alternatiivsed materjalid ja tehnoloogiad, millest saab maja ehitada, samas kindlasti veelgi olulisem on valida usaldusväärne ehitaja. Aina enam on ennast tänapäeval tõestanud puitkarkassmaja, mis on toodetud kontrollitud tingimustes ja sertifitseeritud materjalidest tehases. Tehasemaja puhul on juba kogu protsess ja tehnoloogiad läbi töötatud, läbi on projekteeritud optimaalsed tehnilised lahendused ning aegade jooksul on ka välja kujunenud väärtusahel usaldusväärsete tarnijatega. Päeva lõpuks on olulisel kohal kvaliteet, konkurentsivõimeline hind ja loomulikult vastutus tehtud töö eest. Turul on erinevaid tegijaid ning enne lepingu sõlmimist soovitaks teha taustakontrolli – mis ettevõttega on tegu, kui pikalt on nad turul tegutsenud ja mida korda saatnud ning milline on ettevõtte maine.

Kompaktsus ja paindlikkus majaehitusel Nordic Houses on koostöös Trilog Studio arhitektidega loonud erilise eramajade kontseptsiooni Nordic Compact, mis koosneb põhihoonest ja lisamoodulitest, mida oma kodu planeerides saab vastavalt pere vajadustele ja võimalustele paindlikult kombineerida. Lisamooduleid saab ka lisada hiljem, kui on näiteks pere juurdekasvu või vajadus kodukontoriks. Seda nii põhihoone külge või eraldiseisvana, näiteks saunamajaks või auto katusealuseks. Nordic Compact tarnitakse ehitusplatsile tehases eelnevalt valmistatud elementidest ja maja monteeritakse nelja päevaga ilmastikukindlaks. Lisaks paremale kvaliteedile on tehases toodetud maja puhul võrreldes platsiehitusega ka oluline aja kokkuhoid. Samal ajal kui ehitatakse vundamenti, valmib maja tehases. Oma 16 aasta pikkuse kogemuse jooksul on Nordic Houses välja töötanud majasisesed standardlahendused, enamik sellest kogemusest on pärit Norrast, kus on täiesti tavaline, et majad on kaitstud nii näriliste kui ka putukate eest. Maja konstruktsioonid on korralikult tuulutatud, et tagada puitkarkassmaja pikaealisus.

4 päevaga on Nordic Compact M/L/XL püstitatud ilmastikukindlalt vundamendile 4 kuuga on Nordic Compacti peamaja valmis sissekolimiseks 10 aastat kehtib garantii maja konstruktsioonile See märgis tähistab antud hoone „hällist-väravani” CO 2 -heitmete kogust. Rohkem infot leiad, kui sisestad märgise ID aadressil greenlinehouse.eu.

Innovatsioon Juba ammu ei piisa puitmajaehituses sellest, et olla parim puusepp. Edu tagab maailma muutustega kaasaminemine ja veelgi enam, nende muutuste esilekutsumine. Nordic Houses on viinud majade müügi uuele tasandile – virtuaalreaalsusesse! Tegemist on esimese virtuaaltuuriga, mis on tehtud Eesti majatehases toodetava element- ja moodulmaja baasil. Tulevastel koduomanikel on võimalus Compacti majamudeli virtuaaltuuri vaadelda virtuaalreaalsusprillidega. Tuuri teevad eriliseks interaktiivsed funktsionaalsused: näiteks nii sise- kui ka välismaterjalide vahetus, vabalt ringi liikumine nii sise- kui ka väliruumis ning võimalus maja erinevaid mooduleid lisada ja eemaldada. Virtuaalreaalsus lubab paremini kogeda maja mõõtmeid ja funktsioone ning seeläbi paremini mõista kogu maja kontseptsiooni ja võimalusi. Sest eesmärk on luua kodu, mis on maksimaalselt ligilähedane unistustekodule.