Grillfestile, juustule! https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180605/BOOK01/180609897/AR/0/AR-180609897.jpg E-piim on tubli Eesti ettevõte, tänu kellele on Grillfesti külastajad saanud juba väga palju aastaid nautida suurepärast kultuuriprogrammi vägeval E-piima juustulaval. Sel aastal rõõmustavad kümneid tuhandeid juustusõpradest külastajaid teiste staaride seas ka Regatt, Ivo Linna & Rock Hotel ja Caater. Grillfesti loomulikuks osaks on saanud otse pealava ees suur E-piima juustutelk, kus lisaks aasta uudistoodetele pakutakse ülimaitsvat ahjusooja juustusaia! Siinkohal toome teieni E-piima selle aasta juustustaarid, kellega saate festivalil lähemalt tutvust teha: Bresto juust Bresto on kauavalminud itaaliapärane kõva juust, mis on laagerdunud vähemalt 4 kuni 5 kuud. Pikantse aroomiga ning parajalt küpse maitsega juust sobib ideaalselt itaaliapäraste toitude valmistamiseks (pastad, supid, risotod) või niisama mõnusaks suupisteks. Juustu on soovitav hoida 1 h enne serveerimist toatemperatuuril, mis maitsenüansid paremini välja toob. Eesti juust Meie oma juustumeistrite poolt valmistatud tasakaalustatud maitse ja tekstuuriga juust. Algupärase silindrilise kujuga. Sobib kõikidele juustu sisaldavatele toitudele. Juust maitseb paremini, kui hoiad seda 10 minutit toatemperatuuril. E-piim Special juust Tugeva iseloomu ja kergelt pähklise alatooniga Šveitsi päritolu juust, mille pikantne maitse on sõltuvust tekitav. Sobib suurepäraselt suupisteks. Juust maitseb paremini, kui hoiad seda 10 minutit toatemperatuuril. Lepasuitsu Eesti juust Lepasuitsu Eesti juustu on küpsetatud vana kombe kohaselt ehtsas suitsuahjus, kus kuuma lepasuitsu abil ja juustumeistrite valvsa pilgu all valmib kvaliteetne naturaalne juust. Pinnal esinevad valged laigud on juustust välja kristalliseerunud soolad – märk traditsioonilisest valmistusviisist.

