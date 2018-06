Eesti Grilliliit esitleb: Punane keraamiline grill rahva sekka!

Selle aasta Grillfestil saab teha tutvust keraamiliste grillidega, millega tunneb end tõelise grillimeistrina igaüks. Keraamilisi grille on Eestis ka varem nähtud, aga Kamado Joe on nõuks võtnud viia grillimise rahvakunst kõrgemale tasemele, tutvustades punaseid keraamilisi grille nii kodukasutajatele kui ka proffidele.

Grilli tööpoõhimõte on toiminud suhteliselt muutumatuna juba sajandeid: õhk voolab läbi grilli keraamilise korpuse ja ventilatsiooniavaga kuplist välja, samas kui grillsöe tükid ärkavad suitsu ja kuumuse mõjul ellu. Kui soetate endale Kamado Joe grilli, mõistate, et asi ei ole kunagi ainult grillimises, vaid selles, mida üks tõeliselt erakordne väljas küpsetamise kogemus teis süütab, mida see teile annab. Midagi võimsat ja ehedat, alandlikku ja köitvat. Kiire elutempo aeglustub. Inimesed saavad kokku, suhtlevad.

Kuidas sündis Kamado Joe? Fakte Kamado Joe kohta: Air Lift hing vähendab kupli kaalu 96%.

Täiesti uus topeltpaks traatvõrguga klaasikiudtihend tagab täiusliku õhutiheduse ja on 10 korda pikema elueaga kui tavalised tihendid.

Traatvõrguga klaasikiudtihend

Suur sisseehitatud termomeeter

Roostevabast terasest sulgur

Ülemine ventilatsiooniava Kontrol Tower säilitab seadistatud asendi, et tagada täpne õhuvoolude juhtimine ja mis püsib täpselt selles asendis, mille teie määrate ja on üle kõigist ilmastikumõjudest.

Multifunktsionaalne küpsetussüsteem Divide & Conquer®.

Patenditud väljatõmmatav tuhasahtel.

Enn Tobreluts (Tallinn): Kamado Joe on igas mõttes parim: ilus välimus, show-punane silmapaistev värvus, mitmekesine ja innovatiivne lisavarustus ning loomulikult ülimalt head küpsetusomadused. Liha saab alati ideaalselt pehme ja mahlane! Ja mis samuti väga oluline, Kamado Joe on kindlasti kõigist keraamilistest grillidest kogu maailmas kõige vastupidavam ning hinna ja kvaliteedi suhtelt kõige parem investeeering! Soovitan igal juhul! Ostes Kamado Joe, ei kahetse Sa seda iial!

Gustav ja Hendrik (Harjumaa): Selle grilliga oleme vähemalt sama kõvad tegijad kui Enn Tobreluts! Tuli Kamado Joe grillis ei ole vaid ideaalne viis toidu aeglaseks röstimiseks, suitsutamiseks või pruunistamiseks ega täiuslik viis mahlaka ja maitsva liha, krõbedate köögiviljade ja pitsade valmistamiseks. See on ka hämmastav viis puhkamiseks, mõnus viis veeta aega pere ja sõpradega, ehe ja rahuldustpakkuv viis leida taas üles need lihtsad rõõmud, mida elava tulega küpsetamine pakub. Kes ei usu, proovigu järele!

Hannes Loopere (Peipsimaa): Saan rahulikult olla saunas, sest see ahi küpsetab peaaegu ise. Saan rahulikult minna kalale, sest kui tagasi tulen, on toit valmis.

Mairit ja Mari (Harjumaa): Selle grilliga saab grillitud igaüks, grilli kasvõi pannkooke!

Sven Rosenstok (Hiiumaa): See on stabiilne temperatuuri hoidja ja universaalne grill, sobides kiiret ja kuuma temperatuuri andes otse sütel grilllimiseks, aga ka madalal temperatuuril küpsetamiseks. Igale grillijale lihtne moodus tipptaseme toidu valmistamiseks. Selleg on lihtne küpsetada, ei pea pingsalt jälgima ja valvama, et grillitav põlema läheks jne. Palju lisasid ja järelhooldus.