Eesti suurim tehnoloogiakonverents Tech Day toob digitaalse maailma koju kätte

„Kõigis valdkondades toimub suur digitaalne transformatsioon, mis ühelt poolt on seotud tehnoloo-giliste muudatuste, teisalt inimeste kompetentside muutumisega,“ selgitab Santa Monica Networksi tegevjuht Margus Vaino vajadust septembris Tallinnas toimuva tehnoloogiakonverentsi järele.

Meid ümbritsev maailm, meie ärid ja tehnoloogia on pidevas ja üha kiirenevas muutumises. Selleks, et jääda ellu igimuutuvas digimaailmas, on vaja kohta või üritust, kus käsitletakse olulisi arenguid, tehnoloogiaid ja uusimaid suundi IT-maailmas, sõnab Vaino. Tema juhtimisel toimub 13. septembril Radisson Blu Hotel Olümpia Konverentsikeskuses Eesti suurim tehnoloogiavaldkonna konverents Tech Day, mis kaasab üle poole tuhande IT- ja tehnoloogia­eksperdi.

Tahame siia tuua maailma tippesinejad juhtimise, tehnoloogia ja turvalisuse valdkonnas, et nad jagaksid oma teadmisi ning kogemusi. Meie konverentsi suurem eesmärk on inspireerida, jagada teadmisi ja seeläbi luua tugev Põhjamaade ning Baltikumi ärijuhtide ja IT-inimeste kogukond.

Enam kui tosin aastat tagasi Security Day nime all alustanud konverentsi idee oli teadvustada turvalisusega seotud teemasid ning jagada parimaid teadmisi ja kogemusi antud vallas. „Olime üks esimesi ettevõtteid, kes alustas taoliste ürituste korraldamisega. Kui esimestel aastatel räägiti konverentsil peamiselt juba eelmainitud turvalisusest, siis aja jooksul on käsitletavate teemade ring ning ürituse formaat märkimisväärselt kasvanud. Tänaseks on konverentsist saanud Eesti tehnoloogia valdkonna inimeste suurim kohtumispaik. Populaarseks on kujunenud juhtidele mõeldud ette­kanded ja praktilised töötoad. Viimastel aastatel kindlasti ka digitaliseerumine ja uued tehnoloogilised trendid – AI, masin­õpe ja teised olulised teemad, mis aina aktuaalsemaks muutuvad. „Seda, et praeguseks on saanud sellest oluline üritus Eesti IT-sektoris, näitab kõrgenenud huvi ja pidevalt kasvav osalejate arv, samuti osalejate positiivne tagasiside nii esinejatele, formaadile kui teemade aktuaalsusele,“ sõnab Vaino.

Digitaalne transformatsioon suurendab ettevõtte väärtusloomet

Suures osas ongi Tech Day hariv, kasulik ja inspireeriv konverents, kust ühe päeva jooksul ammutada suur kogus praktilisi teadmisi. „See on hea võimalus kohtuda valdkonna kolleegidega ning mõtteid vahetada. Tegu on kohaga, kuhu kogunevad arvamusliidrid, spetsialistid ja oma ala eksperdid, kelle ühine joon on uudishimu tehnoloogia vastu ja soov muuta ühiskond paremaks,“ lisab Vaino.

Näiteks jagavad tänavusel konverentsil enda kogemusi tehnoloogiaettevõtja ja juhtimiskonsultant Teemu Arina, Cisco Soome tegevjuht Mervi Airaksinen, Omniva tehnoloogiajuht Mart Nael, Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann, Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink, Välisluureameti peadirektor Mikk Marran, Helmese tegevjuht Jaan Pillesaar ja paljud teised. Kokku astub päeva jooksul kuuel paralleelsessioonil üles 40 esinejat, kes jagavad teadmisi juhtimise, tehnoloogia, küberturvalisuse, innovatsiooni teemadel, viivad läbi töötubasid ning jagavad parimaid praktikaid.

„IT-sektoris räägitakse palju digitaalsest transformatsioonist. Tegemist on väga olulise muutusega, mis puudutab meid kõiki. Minu jaoks on see tehnoloogia uudne kasutamine, et muuta toodet, teenust või protsessi oluliselt paremaks või efektiivsemaks,“ mõtiskleb Vaino selle üle, et eesmärk pole asendada olemasolevat teenust või protsessi digitaalsega, vaid parendada neid tehnoloogia abil.

„Lihtsustatult öeldes on transformatsioon meie tööviisi muutumine ja see tähendab kogu äritegevuse ümber kujundamist nii, et ettevõtte väärtusloome suureneb. Tulemuseks on organisatsioon, mis pakub oma klientidele, töötajatele ja omanikele parimat väärtust. Kõigis valdkondades toimub suur digitaalne transformatsioon, mis ühelt poolt seotud tehnoloogiliste muudatuste, teiselt poolt inimeste kompetentside muutumisega.“ Kuigi digitaalne transformatsioon võib sisaldada eri tehnoloogiaid, on hetkel olulisemad kindlasti pilvetehnoloogiad, asjade internet, big data ja tehisintellekt.

Järgmise paari aasta eesmärk on Vaino sõnul kasvada Baltikumi ja Põhjamaade suurimaks tehnoloogiakonverentsiks, nagu seda on juhtimisvaldkonnas Nordic Business Forum Soomes. „Tahame siia tuua maailma tipp­esinejad juhtimise, tehnoloogia ja turvalisuse valdkonnas, et nad jagaksid oma teadmisi ning kogemusi. Meie konverentsi suurem eesmärk on inspireerida, jagada teadmisi ja seeläbi luua tugev Põhjamaade ning Baltikumi ärijuhtide ja IT-inimeste kogukond.“

Lisainfo 13. septembril Radisson Blu Hotel Olümpias toimuva Tech Day konverentsi kohta: techdayconference.eu