TalTech. 80 aastat majandusharidust. Vilistlasportaal kui dialoog ülikooli ja vilistlaste vahel

TalTechi majandus­teaduskond, mille vilistlas­kogukonda kuulub juba ligi 20 000 lõpetanut, avas 2020. aasta lõpus oma vilistlas­portaali, millega on väga oodatud liituma nii teaduskonna kui sellega eelnevalt liitunud asutuste vilistlased nii Eestist kui ka välismaalt, kirjutab 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erileht TalTech. 80 aastat majandusharidust.

https://sbg-alumni.taltech.ee/ Foto: Kuvatõmmis

Platvormi kaudu on vilistlastel võimalus olla kursis ülikoolis toimuvate sündmustega ning hoida sidet ülikoolikaaslastega. Kolme kuuga on portaaliga liitunud ligi 1000 teaduskonna lõpetanud inimest.

“Uue portaali siht on arendada vilistlaskogukonda, kus on lihtne üksteisega kontakti hoida, toetada nooremate vilistlaste karjääri ja enesearengut, olla vabatahtlikuks ülikooli üritustel ja veel palju muud. Loome üheskoos Eesti kõige vingema vilistlaskogukonna,” kutsub dekaan Enn Listra üles.

Hoiab kogukonda koos

Vilistlasportaal annab võimaluse olla ühes virtuaalses ruumis väga võimekate inimestega.

Teaduskonna vilistlaste hulka kuuluvad näiteks endine peaminister Jüri Ratas, poliitik ja Euroopa Liidu ametnik Henrik Hololei, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, suurettevõtja Ain Hanschmidt, börsijuht Kaarel Ots, ettevõtjad ja pankurid Erkki Raasuke ja Rain Lõhmus, 2020. aastal maailma parimaks pangaks valitud ­DBSi digiökosüsteemide osakonna juhataja Olli Pettery Sydänlammi, Bolt Eesti valitsussuhete juht Sandra Särav, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse õigusosakonna teadur-analüütik Maria Tolppa, Soome juhtiva advokaadibüroo Nordic Law vanempartner Max Attallah, Eesti diplomaat ja välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Kerli Veski, maailma juhtiva kvantarvutite ettevõtte IQM Computers avalike suhete juht Markku Räsanen, Circle K juht Kai Realo, laulja Anne Veski, teleajakirjanikud Mihkel Kärmas ja Margus Saar jpt.

Alates 2003. aastast on majandusteaduskond pakkunud ka rahvusvahelisi õppekavasid, kus on tudengeid enam kui 70 riigist. Praeguseks on need noored ja edukad vilistlased hõivanud ametikohti erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ning äri- ja ­õigusalastes ettevõtetes üle terve maailma, nagu näiteks Euroopa Keskpank ja eu-LISA.

Hakka mentoriks

Portaal on vahend kogukonna hoidmiseks, et vilistlastel oleks lihtsam üksteist inspireerida ja toetada. Noorematele vilistlastele on liikme staatus nagu soovituskiri juba end tõestanud vilistlase poole pöördumiseks. Portaalist saab hõlpsasti vaadata, kes on mingis tegevusvaldkonnas nõus abi pakkuma ja millises vormis, näiteks on valmis CVd üle vaatama või nõuandmiseks kohtuma.

Tööturul juba pikemalt tegutsenud vilistlastele on portaal hea koht, kust leida noori talente oma ettevõttesse. Mentorina on vilistlasel võimalus aidata kaasa ülikoolikaaslase enesearengule ja karjäärialasele edenemisele. Soovi korral saab panustada ka teaduskonna arengusse külalisesineja või -lektori, lõputöö kaasjuhendajana. Üks mõjusaid vahendeid talentide toetamiseks on luua üliõpilastele omanimeline või ettevõtte nimeline stipendium. Neisse, kel on potentsiaali viia Eestit edasi, tasub investeerida.