Grillmessi allee esitleb https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180430/BOOK01/180439978/AR/0/AR-180439978.jpg Kevad on grilliuudiste aeg. Toidumessil Eesti Grillimessi - Grillima! teema-alal tutvustatakse grillitehnikat ja -tarvikuid ning kohtuda saab suurte grillimeistritega. Laupäeval toimub Eesti Grilliliidu avalik grillikohtunike koolitus, mida viib läbi Enn Tobreluts isiklikult. Liitu Eesti Grilliliiduga (www.grilliliit.ee) ja saa kohtunikuks! Eesti Grillimess - Grillima! tuleb 2019. aastal Eesti Grilliliit alustas veebimessiga www.grillimess.ee juba aastate eest, kus kogutakse ja jagatakse asjalikku grilliinfot ja -uudiseid. Kui Pärnus on grillisõpradel igal aastal juunikuus oma rahvusvaheline süürsündmus Grillfest, siis Tallinnas saab Eesti esimene grillimess teoks järgmise aasta toidumessil 3. ja 4. mail. Registreerimine on alanud aadressil grillimess@toidumess.ee. Sel aastal on grillisõprade rõõmuks avatud Grillimessi allee, kus osalevad grilliteemalisi tooteid ja teenuseid pakkuvad eksponendid. Grilliliidu esitlusalal grillitakse ja chillitakse, vaata lisa toidumessi ajakavast lk 6. Grillimiseni!

