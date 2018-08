Restoranitest: mere ja linna piiril

Kalevi jahtklubi restoran asub otsekui kahe maailma piiril: pidev autodevool Pirita jõe sillal kinnitab linna kohalolu, jahid ja muud veesõidukid aga räägivad merest.

Ka restorani külastajad jagunevad laias laastus kaheks: parkunud nägudega mere­sõitjad ja unistajad, need, kes ise merd ei sõida, kuid alati valmis imetlema merd ja paate ning lootma, et ükskord…

Veeäärse terrassi kujundamisega pole erilist vaeva nähtud ja pole seda vajagi – laevamastid, vesi ja päike annavad oma panuse. Aperol Spritzi reklaamidega butafooria tundub sellisel neutraalsel taustal isegi natuke kohatu. Söögisaal on kujundaja kätt rohkem tunda saanud, seal on mõnusalt hubane. Triibulisi särke kandvaid ettekandjaid on palju, meiegi laua juures käis neid paar-kolm. Ja kuigi Facebook sisaldab ka kurtmist aeglase teeninduse ja mittemärkamise kohta, minu kogemus seda ei kinnita. Teenindus oli kiire, vaatamata sellele, et terrass juhtus enam-vähem rahvast täis olema.

Viimati käisin jahtklubi restoranis päris palju aega tagasi. Meeleolu oli ka siis äge ja õhustik eriline, purjejahte sõitis sadamasse sisse ja välja, toit aga selline, et võttis kümneks aastaks tagasituleku isu ära. Praeguseks on kööki saabunud uus ja palju parem aeg. Maitsejahil gurmaanid ilmselt küll pettuksid, nende jaoks pole menüüs eriti midagi, klassikaarmastajad võivad aga rõõmustada, klassikat esindab restoran väärikalt.