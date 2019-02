Eestlanna tööl kuninganna Elizabeth II auhinna pälvinud kingiäris

ÜK kingiäris Wild & Wolf rahvusvaheliste klientide haldurina töötav Berit Rehtla rääkis Äripäeva Kingierile, et kuningriigi ajaloolisest linnast Bathist 2005. aastal alguse saanud ettevõttel on tänaseks kontorid New Yorgis, Hongkongis ja Melbourne’is.

Disainkinkide ettevõtte Wild & Wolf partnerid on sellised ettevõtted nagu Ted Baker, Orla Kiely, Happy Jackson, Scrabble, Stanley, Petit Collage ja V & A. Samas toodab ettevõte ka oma kaubamärgi alt Ridley’s lauamänge ning kaubamärkide Pretty Useful Tools, YES Studio ja Gentlemen’s Hardware alt võib leida kõike alates kirjatarvetest, kodutarvete, aksessuaaride, mänguasjade ja mängudeni välja. Eestis müüakse Wild & Wolfi kaubamärgi kinke Rahva Raamatu kingipoes.

Eestlanna Berit Rehtla sõnul on Wild & Wolfi missioon luua läbimõeldud stiili ja sisuga disainkingitusi ja elustiilitooteid nii täiskasvanutele kui ka noortele ja lastele. Ettevõtte tooteid müüvad rohkem kui 5000 kauplust ja kaubamaja üle maailma ja nad on esindatud enam kui 60 riigis.

KES ON KES? Berit Rehtla Sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Elab alates 2004. aastast Inglismaal. Õppis Londonis Institute of Direct and Digital Marketing’is (IDM) turundust. Töötab ettevõttes Wild ja Wolf kliendihaldurina rahvusvahelistel turgudel. Kasvatab 14aastast tütart.

Wild & Wolfis alustas Rehtla tööd neli aastat tagasi – väljakutseks huvitav ja vastutusrikas töö rahvusvaheliste klientidega eri kontinentidelt. “Mina hoolitsen kliendihaldurina rahvusvaheliste klientide eest. Minu kliendid on väga erinevad, näiteks on minu portfellis suured rahvusvahelised kaubamajaketid, edasimüüjad ja ka butiigid, mis asuvad nii Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas kui ka Aasias,” märkis ta, lisades, et firma on viimase nelja aasta jooksul väga kiiresti kasvanud.

Silmast silma kohtumised klientidega üle maailma number üks

Kuigi kliente on Rehtlal tõesti mitmest maailmajaost, on tema sõnul suhtlusviis nendega siiski väga individuaalne, sest iga klient vajab ikkagi isikupärast kohtlemist. “Rohketel messidel üle maailma kohtume klientidega ka silmast-silma, et vaadata üle uus hooaeg ja anda ülevaade, mida uut on meil tulekul. Õige kaubavalik klientidele on meie edu saladus,” tõdeb naine.

Samas tunnistab ta, et nende firma valib ka oma koostööpartnereid väga hoolikalt ja igale poele lähenetakse individuaalselt. “Hoiame silma peal ka teistel brändidel ja kõrvutame oma tooteid nende omadega. Kuid me ei müü oma tooteid massturul, sest siis kaoks nende ainuõigus ja unikaalsus, samas saame pakkuda erinevaid lahendusi massturul,” märkis ta.

Kuna Rehtla töötab kliendihaldurina Euroopa, Aasia, Aafrika, Austraalia, Põhja- ja Lõuna-Ameerika turgudel, on tal juba tekkinud vilumus püüda lennult erinevates maailmajagudes elavate inimeste erisoove. Teadmine, missugused elustiilitooted ja firmakingid on kõige popimad Aasias, Ameerikas, Euroopas ja mujal, on tekkinud töö käigus. “Meie tootevalikus on üle 1000 toote, nii et kingi leiab igale rahvusele, soole ja ka vanusele.”

Disainerite firmakingid üha enam bambusest, savist ja metallidest

Väga heaks firmakingiks on Rehtla tähelepanekute järgi ikkagi nii kirjatarbed, disainpastapliiatsid kui ka kruusid. Väga selge uus trend on erineva disainiga veepudelid, mille müüginumbrid suurenevad aastast aastasse üha enam ja see trend on rahvusvaheline.

Samas on ettevõtte tootevalikus ka erilisi kingitusi viski armastajatele, golfimängijatele, aias nokitsejatele ja looduses olijatele. “Tore on teadmine, et mõtleme rohkem ja hoolikamalt keskkonnale. Praegu on kuum sõna väikesed multifunktsionaalsed tööriistad. Ka retrotooted, nagu lauamängud male ja kabe, ning tooted, mida on lihtne taaskasutada, nagu näiteks veepudelid, termosed, einekarbid,” rääkis ta.

Tootearendus saab kõige rohkem inspiratsiooni inimeste järjest aktiivsemast eluviisist ning keskkonnahoiu tähtsuse teadvustamisest ja seetõttu peavad ka kingitooted olema rohkem multifunktsionaalsemad, pikaajalisemad ja maalähedased, kuid rafineeritud välimusega. “Meie ettevõte kasutab palju selliseid materjale nagu bambus, tina ja keraamika, mis on vastupidavad ja taastoodavad end pikema aja jooksul ise ning ei saasta loodust nii hullusti nagu plastmass,” kommenteeris Rehtla.

Kui küsida, mis rolli mängib ärikingi tegemisel koostööpartneri rahvus ning kas eesti ja slaavi rahvusest koostööpartnerile tasub teha erinev kink, ütleb Rehtla: “Rahvusega tuleb kindlasti arvestada, kuid usun, et eestlastel ja venelastel on üsna sarnased elustiilid, mistõttu on ka eelistused samad.”

Tosin aastat rahvusvahelist tööd tõi kuninganna auhinna

Queen’s Awards on auhinnaprogramm Briti ettevõtetele ja muudele organisatsioonidele, millel on ette näidata suurepärased tulemused rahvusvahelises kaubanduses, innovatsioonis või säästvas arengus. Need on suurimad ametlikud Ühendkuningriigi auhinnad Briti ettevõtetele. Uurisime Rehtlalt, miks otsustas kuninganna sel aastal just Wild & Wolfile nii maineka auhinna anda.

“Selle prestiižse auhinnaga tunnustati ettevõtte märkimisväärset kasvu ja äri rahvusvahelisel turul ning edu kinkide sektoris,” vastas Rehtla.

Wild & Wolfi tegevjuht ja asutajaliikmed poseerimas Bathi kohalikule ajalehele Bath Echo selle aasta 23. oktoobril kuningliku autasuga sinises karbis. Valik Wild & Wolfi kinke, mis on müügil Eestis ka Rahva Raamatu kingpoes ning Wild & Wolfi kinkide väljapaneks sügisesel Pariisi messil. Foto: Wild & Wolfi töötajad kuninganna autasuga