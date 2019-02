Tuntud reisiblogija 8 rännuvihjet 2019. aastaks

Värske reisiaasta on alanud! Reisiblogija, aasta parimaks turismiajakirjanikuks valitud ning raamatute "Maailma peal ripakil" ja "Nutika reisimise ABC" autor Liina Metsküla jagab reisisõpradele rännuvihjeid.

Gruusia rõõmustab väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Jaga pilti:

Gruusia

Hea sihtkoht neile, kes tahavad reisil võimalikult vähe kulutada, aga saada selle eest maksimaalselt head. Hinna ja kvaliteedi suhe on mõnusalt paigas ning mööda riiki ringi sõites on palju vaadata. Aa ja muidugi – vein on odav ja hea! Mina lendasin Gruusiasse Lätist Wizzairiga ning suure vedamise korral võib edasi-tagasi piletid saada ka 30 euroga! Mina ise maksin muidugi rohkem.

Küpros on ka pungil kultuurist ja mütoloogiast. Näiteks sündis seal Vana-Kreeka mütoloogia järgi Aphrodite ning saar oli ka Shakespeare'i näidendi "Othello" tegevuspaik. Jaga pilti:

Küpros

Teine riik, mis sattus sellesse nimekirja tänu tõigale, et Ryanair lendab sinna Tallinnast. Ausalt öeldes ma ei teadnudki seda enne. Igatahes panin suvalised kuupäevad jaanuarikuus otsingusse ja selgus, et lennupiletid Tallinnast Paphosele ja tagasi lähevad maksma 54 eurot. Uskumatult vähe! Küprosel soovitan ma käia nii riigi põhja- kui ka lõunaosas. Siiamaani pean üheks kõige ägedamaks reisikogemuseks seda, kuidas Nicosia kesklinnas toimub piiriületus. Täita tuleb väike viisapaber, oodata veidi järjekorras ja vopsti! jõuadki Põhja-Küprose Türgi Vabariiki. Kui mööda Nicosia lõunaosa kõndides võis ümberringi näha üle maailma tuntud kohvikuid ja poode, siis Türgi poolele jõudes vaatavad vastu turud ning kuuleb moslemipalvust. Vinge.

Kõige lõunapoolsem Balti riik Leedu on eestlasele eriti mugav sihtkoht. Jaga pilti:

Leedu

See on ideaalne koht suviseks lühipuhkuseks. Veetsin augustis mõned päevad Palanga ja Nida poolsaare kandis ning julgen soovitada. Eriti siis, kui pole palju aega ning lennupiletite hinnad on parasjagu kallid.

Malta asub seitsmest saarest koosneval saarestikul Vahemeres. Jaga pilti:

Malta

Kaunisse Vahemere riiki saab Tallinnast Ryanairiga. Vahemeri pidi Malta ümber olema ülipuhas ning minu südame võitsid Malta riigi koosseisu kuuluvad Comino ja Gozo saared. Need on vaieldamatult minu lemmikrannad Euroopas.

Kuubas saab nautida põnevat koloniaalarhitektuuri ja eksootilisi tänavafestivale. Jaga pilti:

Kuuba

See on koht, kuhu ma olen viimased aastad soovitanud reisida. Miks? Kuuba avaneb iga aastaga ning sinna voolab üha enam turiste. Kindlasti oli 10 aastat tagasi nähtud Kuuba palju põnevam ja autentsem kui tänane riik. Kui tahta sinna kunagi minna, siis võimalikult kiiresti! Pluss, soodsaid lennupakkumisi Kuubasse on päris tihti.

Itaallased armastavad elu, teate ju küll seda kuulsat hüüdlauset "La dolce vita!" ja uskuge, reis Itaaliasse muudab elu kohe väga magusaks. Jaga pilti:

Itaalia

See on üks minu lemmikriike maailmas ning sinna soovitan ma alati minna. Jaluta kaunitel Firenze tänavatel, uudista vulkaane, naudi rannarõõme Sitsiilias, söö pitsat selle kodulinnas Napolis ning matka hingematvalt kaunites Dolomiitides.

Singapur on gurmaanide lemmiklinn, sest sealne restoranikultuur on tipptasemel. Jaga pilti:

Singapur

Kuigi olen kolm korda Aasias käinud, ei pea ma end eriliseks Aasia eksperdiks. Minu süda lihtsalt ei löö selle kohaga samas rütmis. Ometi tundsin, et võiks mõne Aasia riigi nimekirja panna. Valisin Singapuri, mis on eriti mõistlik valik, kui pole varem kordagi sealkandis käinud. Singapur on euroopalik, kuid ometi võib seal tajuda Aasiat. Ja loomulikult Sentosa saare rannad – siiamaani üks kõige lemmikumaid randu! Siiski tuleb arvestada, et Singapur on muu Aasiaga võrreldes kallim.

Artiklid on refereeritud autori blogist liinareisiblogi.com.