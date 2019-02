Restoranitest: teisipäeval ainult taimedega

Taimse Teisipäeva kampaaniast inspireeritult otsustasin seekord ka oma teisipäeva taimsena mööda saata. Valik langes Tallinna vanalinnas asuvale Vegan Inspiratsioonile.

Tallinna vanalinnas asuva Vegan Inspiratsiooni atmosfäär oli üpriski lummav. Foto: Raul Mee

Ainult taimsele toorainele pühendunud söögikohti Tallinnas võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Maitsvaim ja põnevaim neist on Vegan Restoran V oma kirgliku peakoka Mikk Mägiga. Ka Kristiine linna­osa iseteeninduslik taimetoidusöökla­ Bliss on taimetoitlaste hulgas hinnatud söögi­koht nagu ka Vigri, Pirita purjespordi­keskuse väike kohvik, ainult viimane on praegu kinni, see töötab ainult soojal ajal. Peale nende on veel mõni väikesem koht, mis võib eluliselt vajalik olla küll taimetoitlastele, kuid omnivoorist gurmaani vaatepunktist erilist tähendust ei oma.