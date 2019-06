Triibud ja ruudud – ole moodne ja asjalik

Läbipaistev õlakott on kindel moehitt ja ka aksessuaari eest. Foto: Merit Pärnpuu

Uus kleit või komplekt mõjub alati nagu värskendav vitamiinipomm ühes tuju-parandusteraapiaga. Kuid mida kanda suvel tööl, et peale silmailu ka asjalik ja tegus välja paista. Nõu annab Gerry Weber Eesti juht Piret Ruubel.

Enne kanga koostist tasub vaadata selle stiili ja iseloomu. Suvises moes on väga palju sellist, mis töömaastikul kantuna päris omas elemendis ei ole. Suured kirkad mustrid, loomamuster, etnilised prindid ja muu sarnane tekitab vaatevälja liiga palju müra.

Koostööpartneril on selle mustrimöllu seest raskem asjalikku ja tegusat daami näha ning tema sõnumile keskenduda. Mustrid kipuvad kandjast üle karjuma, just see on tegelikult põhjus, miks neid töömaailmas nii ettevaatlikult kasutatakse, olgu siis suvi või mõni muu aastaaeg.

Suur osa suvemoest on aga just väga mustriküllane, nii ka sel moehooajal, mistõttu tasub valikuid tehes tark olla. Kui eelistad konkreetsust, õnnestud kindlasti! Näiteks selged triibumustrid ja ruudud sobivad suurepäraselt tööle ja aitavad kaunitari karjäärile ka palava ilmaga kenasti kaasa. Ja kui hing ihkab lille, vali selge, stiliseeritud lill. Miks mitte lille ja triibu kombinatsioon!

Kõige kehasõbralikumad puuvill ja siid

Naturaalsest siidist õrnroosa pluus mõjub hoobilt elegantselt ja naiselikult.

Materjalide järgi valides tasub teada, et kõik naturaalsed kangad teevad koostööd, kuid loeb ka kanga tihedus ja kaal. Õhuke puuvillakangas või siid on suvel kõige mõnusam, ehkki tööl liikudes tasub jälgida, et see liiga läbi ei paistaks.

Sünteetilistes materjalides võib väga kuuma ilma korral olemine veidi umbseks minna. Linane on samuti hea suvematerjal, kuid see materjal on juba oma karakterilt kergelt kortsus ja lopergune ja ülearu korrektset muljet ei jäta. Kui amet seda siiski eeldab, võiksid mõnusad linased rõivad jääda vabaks ajaks ning puhkuseks.

Stilistide väike kavalus on jätta kandja ja riiete vahele ka natuke hingamisruumi. Mitte iga asi, mis selga mahub, ei ole automaatselt paras. Proovides tasub istuda, ennast liigutada ja kui rõivad selle kõik lahkesti kaasa teevad, oledki õige suuruse leidnud.

Lõiked tasub valida eeskätt sellised, mis austavad inimese kehakuju ja arvestavad proportsioonidega. Inimesed on väga erinevad ja igaüks on eri moel ilus, nii sale kui kurvikas keha on hästi istuvates riietes lihtsalt võrratu!

Optimistlik kollane koos stiliseeritud lillega mõjub armsalt ja pehmelt.

Suvegarderoobis värvide vikerkaar

See suvi on värvide poolest väga õnnelik – moes on terve rivi toone, mis kaunistavad Eesti naisi. Esmalt terve palett roosasid, mis teevad nooremaks ja värskemaks. Kollased on üks lemmikgammasid, optimistlikud ja loovad. Oranžides toonides on eksootilist kuumust, mida täiendavad hästi khakiroheline, liivatoonid ja murtud pruunid. Roheline särab siiani moesoosikute seas. Väga populaarne on klassikaline punane ning mereline kombinatsioon valgest, tumesinisest ja punasest. Ja viimaks kõigi sinisilmsete eestlannade võlutoonid sinised, mis teevad kandes lausa imet. Neid on ka terve palett kirgastest ja jõulistest sinistest kuni õrnade unenäoliste taevatoonideni.

Värviliste triipudega pluus sobib hästi kõikide naturaalsete rõivastega.

Kõige selle taustal ei tasu arvata, et ametlik roll ei luba naisel olla ilus, efektne ja originaalne – üks ei sega teist! Kuid lihtsaim viis kolleegide tuju tõsta on valida rõõmsad värvid. Selle kevade ja suve mood armastab värve väga ning värvipsühholoogid on ammu kindlaks teinud, et need tõepoolest suudavad inimeste meeleolu mõjutada. Musta õnneks moepildis pole, kuid see tõmbab kandja kaitsesse. Seevastu kollane on imeline toon – mõjud kolleegidele nagu päikesekiir päevas. Või siis roosa, mis on moodsa aja naiste jaoks saanud omamoodi naiseliku jõu ja enesekindluse sümbol-tooniks.

Erkkollased võilillevärvi püksid ja jakk mõjuvad helgelt.

Valikuid on palju – leia selline, mis silmad särama lööb ja jume kaunimaks muudab, siis tõuseb enda tuju ning võlud ka kõigile vastu tulnud kolleegidele naeratuse näole.

Gerry Weber Eesti juhi Piret Ruubeli 6 moehitti 1. Särkpluuskleit. Korrektse kraega, mugav ja sihvakust lisav, täiesti geniaalne asi suvel tööl käimiseks. 2. Triibuline pükskostüüm. Kindlasti tuleb ka suvel ette olukordi, kus vaja esinduslikuna mõjuda ning mõlemat poolt saab väga palju ka eraldi kanda. 3. 7/8 püksid. Lisaks sellele, et see on moehitt, saab näidata oma pahkluid ja kauneid kingi, õhk liigub ja kogu tervik mõjub suviselt kergemana. 4. Konkreetse kraejoonega pluus, võib ka olla kerge ja õhuline, T-särgi lihtsas kaeluses on harva piisavalt väärikust, et targa daami nägu raamida, kas pole? 5. Mugav, stiilne ja esinduslik king. Need ajad, mil kontoriking pidi olema suletud ninaga, on täna möödas. Moes teevad ilma laiad selged rihmad ja 90ndatest tuttavad heledad tallad. 6. Kergem ja õhulisem käekott, näiteks punutud. Kuid endiselt on mood vaimustuses sportliku ja asjaliku liitmisest. Nii et daam võib vabalt ka sportliku jalatsi ja õla- või seljakotiga oma tööasju ajama lipata.

Karen Aidla, Lindexi dekoraator Suvel kontoris soovitan eelistada naturaalseid materjale, selliseid riideid, mis lasevad hingata. Näiteks puuvill ja linane. Lindexi kevad-suvises kollektsioonis on erisuguseid pluuse ning toppe, mis on linased, seljas mugavad ja vabad. Lõigete mõttes on meil erinevaid lühikeste varrukatega pluuse, mida saab panna komplekti viisakate lühikeste pükstega. Lai laiaga ning vabad “loose”-lõiked on väga moes. Ka jumpsuit on väga lihtne, kuid samas trendikas valik. Sel suvel on väga teemaks naturaalsed ja murtud toonid. Näiteks beež, pruun, mahe kollane. Pastelseid toone omavahel miksida on samuti trendikas, miks mitte rõivastuda ka üleni valgesse. Aktsendiks ei tasu ära unustada aksessuaare, näiteks silmapaistvad kõrvarõngad või pähe või ümber kaela seotud siidist huvitava prindiga rätik. Igapäevariietust võib huvitavamaks muuta ka põnevaid jalanõusid, näiteks tosse või loomamustriga kingi kandes. Näiteks safari-stiilis, mis on praegu moes. N-ö pühapäeva outfit’iks soovitan tööl pidžaamat meenutavat komplekti, mille materjalid on väga mugavad ning õhulised. Lindexil on olemas personaalse konsultandi teenus, mille eesmärk on tutvustada meie tootevalikut ning aidata kliendil leida just talle sobilikud tooted, lõiked ja stiili, milles tunda end mugavalt ning trendikalt. Teenus on tasuta ning aega saab broneerida Lindexi kodulehel või poes kohapeal.