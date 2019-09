Kõige rohkem reklaamimüügitulu teenis Postimees Grupp. Foto: Raul Mee

Reklaamimüügi TOP: tipus üllatajaid pole

Edukaimate reklaamikäibe teenijate nimekirjas ja eriti tipus üllatajaid pole, ütleb Äripäeva reklaamidirektor Priit Jõgi värsket reklaamimüügi TOPi vaadates.

Reklaamimüügi TOPi esikolmikus figureerivad Postimees Grupp AS, TV3 (All Media Eesti AS) ja Delfi.ee koos paberlehega (Ekspress Meedia AS).