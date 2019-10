Restoranitest: uutele tuultele avatud

Kakumäe sadam tundub olevat kerkinud otsekui muinasjutus merevahust ja kividest. Veel natuke aega tagasi polnud seal midagi, nüüd aga uhke sadamahoone ja veelgi uhkem restoran Puri.

Restoranis Puri saab nautida nii merevaadet kui ka sadamatulesid. Foto: Raul Mee

Sadam on täis jahte, rannapromenaad jalutajaid. Puri on olnud avatud juuni algusest, nii et aega sisseelamiseks on olnud omajagu. Kiiskavvalges ruumis trepist teisele korrusele minnes hakkab pea veidi ringi käima – pilku pole kuhugi kinnitada. Üleval trepiotsal aga aitab maanduda töötaja, kelle ametikohustus tundubki ­olevat külaliste vastuvõtt. Eelmisel restoranide hiilgeajal, aastatuhande esimese kümnendi keskel oli vastuvõtulauaga restorane hulgim, nüüd on need enamasti tühjad ja teenindajate tähelepanu püüdmiseks tuleb varuda kannatust. Purjes aga meid juba oodati ja see oli erakordselt meeldiv.