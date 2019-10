Meestearst Paul Korrovisti sõnul võib eesnäärmepõletikust kujuneda nõiaring, millest välja ei saa. Foto: Hanna Odras

Meestearst: vahel tekib ravides tunne, et tegeled voodoo’ga

Prostatiit ehk eesnäärmepõletik on salakaval haigus, mille tekkepõhjused ja -mehhanismid jäävadki teinekord saladuseks. Põeb seda aga elu jooksul iga teine mees. 22. oktoobril ilmunud Äripäeva tellijatele ilmunud erilehes Meeste tervis selgitab meditsiinidoktor ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Androloogiakeskuse androloog-uroloog dr Paul Korrovits lähemalt, millega tegu.

Dr Paul Korrovits on oma arstikarjääri jooksul ravinud patsiente, kelle kaebused erinevad nagu öö ja päev. „On patsiente, kellel on kaebused, aga põletikuanalüüsid korras, ja neid, kellel on tugev põletik sees, aga kaebusi pole,“ räägib Korrovits. „Leidub ka neid, kellel on mõlemad – nii põletik kui kaebused –, ja neid, kellel esinevad kõik vahepealsed variandid.“ Võta siis kinni!