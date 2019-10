Ülemiste Tervisemaja üldarst ja juhataja Kristel Amjärv räägib, et kui perearsti juurde käiguks võetaks rohkem aega, saab arst rohkem süveneda ja suunata tegema õigeid analüüse.

Perearst: lähisuhe päästab palju asju elus

Ülemiste Tervisemaja üldarsti ja juhataja Kristel Amjärve sõnul on tänapäeva maailma suurim probleem üksildus ning on päevi, kus kaks kolmandikku patsientidest vaevleb perearsti vastuvõtul depressiooni käes. Samas on headest lähisuhetest abi väga paljudele haigustele ja probleemidele, kirjutab 22. oktoobril Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Mehe tervis.

Kuigi see võib tunduda klišeena, et armastus ja hooliv lähisuhe päästab maailma, siis nõndaks see on. Ometi on lähisuhted pingelised ja keerulised ning lahutusi meie moodsas maailmas üksjagu. See omakorda vajutab pitseri ka meeste tervisekäitumisele ja heaolule. Kuidas mitte püssi põõsasse visata ja raskustele alla vanduda?