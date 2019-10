Krimelte juhti Jaan Puusaage tunnustati EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitliga 2008. aastal. Foto: Andras Kralla

Puusaag: juba 30aastaselt tuleb hakata vundamenti laduma

Suurettevõtja Jaan Puusaag teab täpselt, kui head on tema töötajate tervisenäitajad, ja mõistagi teeb ta selleks kõik, et need ka head püsiksid. Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Mehe tervis kirjutab, miks peaks Krimelte olema eeskujuks ka teistele Eesti ettevõtetele.

Pole saladus, et Eesti meeste peamine surmapõhjus on südame- ja veresoonkonnahaigused ning kopsu- ja eesnäärmevähk. Suitsetamine, vale toitumine, alkoholiga liialdamine, vähene liikumine ja ebapiisav puhkamine mõjutavad märkimisväärselt nende haiguste tekkimist. Samas, kui palju mehed seda teadvustadavad, niisamuti tööandjad? Usutavasti mitte väga. Oleme harjunud mõõtma küll ettevõtte kasumit ja marginaale, aga mitte töötaja vererõhku, kolesteroolitaset etc.